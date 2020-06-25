خطوات التسجيل في حج 2020 والشروط رابط بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

يبحث الكثيرون عن خطوات التقديم للحج 2020 بعد أن أعلنت وزارة الحج والعمرة السماح لكل من المواطنين والمقيمين بأداء فريضة الحج هذا العام من هم داخل أراضي المملكة العربية السعودية وفقا لمجموعة من الضوابط والشروط المحددة، ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في ظل هذه الظروف، وقد حدد وزير الحج والعمرة الدكتور “محمد صالح بنتن” الفئات المواطنين الذين لهم أولوية أداء فريضة الحج هذا العام 1441 هـ.

وزارة الحج بوابة المسار الالكتروني

ومن بين هؤلاء الفئات الممارسين الصحيين ورجال الأمن الذين عملوا في تطبيق الإجراءات الوقائية، ومع التأكيد أن الحج لن يكون مسموح لأي شخص وسوف يتم أختيار من تنطبق عليهم الشروط التي تقوم بوضعها وزارة الصحة، ومن المقرر أن تكون الأعداد في حدود عشرة آلاف حاج وفقا لمجموعة من الشروط المحددة.

ماذا قال وزير الحج والعمرة السعودي د. محمد صالح بنتن لـ #العربية عن إقامة حج هذا العام؟ ومن لهم الأولوية؟ pic.twitter.com/gy9XgiHHop — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 23, 2020

يشترط أن لا يزيد عمر المتقدم لأداء فريضة الحج عن 65 عام.

وأن يكون مقتدر ماليا ويقوم بسداد قيمة رسوم الحج.

الحصول علي تصريح مسبق من خلال بوابة المسار الإلكترونية عبر موقع وزارة الحج والعمرة.

مع تحديد أعداد محددة لكل جالية داخل أراضي المملكة وفقا للشروط.

ويجب أن يكون معافي وسليم جسديا ولا يعاني من أي أمراض معدية أو مزمنه لأداء الشعائر والمناسك.

طريقة التسجيل في الحج 2020

ونقدم لكم خطوات التسجيل والتقديم في موسم الحج لهذا العام 1441 هـ مع التأكيد علي أنه مقتصر فقط علي المقيمين والمواطنين المتواجدين بالمملكة العربية السعودية ووفقا للشروط المحددة :