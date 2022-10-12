خطوات التسجيل في منصة نسك الإلكترونية للعمرة

في خطوة أسعدت جميع راغبي العمرة من مصر فقد أعلن وزير الحج والعمرة السعودي عن إلغاء كافة الشروط الصحية للمعتمرين المصريين كما أعلن عن سعر العمرة لراغبي زيارة بيت الله الحرام والقيام بالشعائر الدينية وقدرت بمبلغ 4400 جنيه مصري شاملة الإقامة والسكن وبإجراءات بسيطة والحصول على إذن العمرة إلكترونياً من خلال تطبيق نسك في أقل من 48 ساعة إذا توافرت الشروط.

خطوات التسجيل في نسك اعتمرنا سابقاً

نسك هو تطبيق إلكتروني لحجز العمرة للمقيمين داخل المملكة وللمقيمين خارجها ويختلف التسجيل بين المقيمين والزائرين من دول أخرى بفروق بسيطة منها إدخال رقم التأشيرة وإدخال بيانات جواز السفر أما المقيمين فيكون برقم الهوية الوطنية وعن خطوات التسجيل فهي كالتالي.

التسجيل خطوة بخطوة للمقيمين داخل المملكة

تحميل تطبيق نسك من جوجل بلاي.

اختيار اللغة بين العربية والإنجليزية.

الضغط على مستخدم جديد.

إدخال الاسم بكتابة صحيحة.

إدخال رقم الهوية الوطنية للسعوديين.

إدخال هوية مقيم للمقيمين على أرض المملكة من الجنسيات الأخرى.

إدخال رقم الجوال.

إدخال البريد الإلكتروني.

اختيار المنطقة التي تقيم فيها من خلال القائمة المنسدلة.

اختيار كلمة المرور.

كتابة تاريخ الميلاد.

تحديد إن كان المستخدم من ذوي الإعاقة أو ترك الخانة فارغة.

الموافقة على شروط الموقع.

تسجيل.

خطوات التسجيل للمقيمين خارج المملكة (زائر)

بعد القيام بتحميل التطبيق واختيار اللغة سيقوم التطبيق بعرض خرائط قم بالضغط على الموافقة حتى يتم تحديد الدولة التي تقوم بالحجز منها ثم قم بالتالي:_

الضغط على مستخدم جديد.

في أعلى الشاشة قم بالضغط على زائر.

قم بملء البيانات المطلوبة للتسجيل.

رقم التأشيرة.

رقم جواز السفر.

تاريخ الميلاد.

الجنسية.

رقم الهاتف المحمول وقبلة مفتاح الدولة التي تقيم فيها.

كتابة البريد الإلكتروني.

اختيار كلمة مرور.

الموافقة على شروط التسجيل.

قم بوضع علامة أمام الخدمة مقدمة للمسلمين.

الضغط على تسجيل.

طريقة التسجيل للمقيمين في الخليج العربي

بنفس طريقة التحميل السابق ذكرها يمكن اختيار خليجي وهو مخصص للمقيمين في الخليج العربي وفيها يتم كتابة الاسم الثلاثي باللغة العربية، والاسم الثلاثي باللغة الإنجليزية، كتابة رقم جواز السفر، تحديد الجنسية، رقم الجوال، كتابة البريد الإلكتروني، تحديد تاريخ الميلاد، الموافقة على الشروط والأحكام، الضغط على تسجيل.