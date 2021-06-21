قامت وزراة التعليم السعودية بتوفير خدمة تتيح نقل الطلاب من المدارس إلى منازلهم وهي ما يسمى بنظام نور للنقل المدرسي، وقد تزايد الإقبال على التسجيل في نظام نور من قبل أولياء الأمور في الآونة الأخيرة نظرا لما يوفره النظام من وسائل راحة وأمان وخدمات مميزة وفي هذه السطور سنعرض خطوات التسجيل في نظام نور للنقل المدرسي 1442 وشروط التسجيل.

ما هي شروط التسجيل بنظام نور 1442 للنقل المدرسي؟

يوجد شرط واحد فقط لكي يتمكن الطالب من حجز مقعد في نظام نور وهو أن يكون الطالب مسجلا في نظام نور الالكتروني، وقد صرحت وزارة التعليم السعودية بأنه سيتم الاختيار بين الطلاب المتقدمين للحجز بناء على بعد المسافة حيث ستكون الأولوية لمن يبعدون مسافات أكبر لذا على أولياء الأمور سرعة التسجيل والحجز حتى لا يفوت أبنائهم فرصة التسجيل والقبول.

خطوات التسجيل في نظام نور 1442 للنقل المدرسي:

بعد التسجيل في موقع نظام نور الالكتروني قم بالدخول الى الموقع. قم بإدخال اسم المستخدم الخاص بك وكلمة المرور ثم رمز التحقق وأخيرا اضغط على تسجيل الدخول. بعد تسجيل الدخول قم بالضغط على “خدمة طلب النقل المدرسي “الموجودة بالقائمة الجانبية في الصفحة الرئيسية. قم بإدخال اسم الطالب الذي تريد تسجيله بالنظام وأدخل باقي البيانات المطلوبة. قم بالضغط على “موافقة على الشروط والأحكام”. قم بإدخال رقم هاتفك ليرسل لك كود على جوالك أعد إدخاله بالموقع . قم بالضغط على “سداد” وذلك لدفع رسوم التسجيل في النظام. عند وصول رسالة التأكيد على سداد الرسوم لجوالك قم بالضغط على نعم. وأخيرا لا تنسى الاحتفاظ بالفاتورة وعدم فقدها.

وبهذا تكون قد قمت بتسجيل أبنك في نظام نور للنقل المدرسي ليتمتع بالخدمات التي يوفرها النظام.