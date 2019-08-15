خطوات التسجيل في نظام نور 1441 لطالب جديد برقم الهوية

قدمت وزارة التعليم السعودية خدمة التسجيل في نظام نور للطلاب الجدد، كما تسعي دائمًا من أجل النهوض بمستوى الطالب بالمملكة العربية السعودية، وأتاحت تلك الخدمة بهدف تطوير الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وتطوير الجانب التعليمي وتسهيل العملية التعليمية، سواء لأولياء أمور الطلاب أو المدرسين، وسوف نتعرف اليوم على خطوات تسجيل طالب جديد عبر نظام نور المركزي، وأهم الخدمات التي يقدمها النظام.

التسجيل في نظام نور 1441 لطالب جديد

موقع نظام نور يشتمل على العديد من الخدمات المرتبطة بالجانب التعليمي في السعودية، حيث يمكنك من خلاله التسجيل في نظام نور 1441 لطالب جديد، ومتابعة حركة النقل داخليا وخارجيا، والاطلاع على مستوى أداء الطالب الدراسي، والغياب والحضور، أيضا نتيجة الطلبة للفصلين الدراسيين الأول والثاني، لكافة المراحل سواء الابتدائية، والإعدادية، وأيضا الثانوية، وسوف تأخذكم في جولة طويلة للتعرف باستفاضة على أهم الخدمات التي يقدمها موقع نظام نور.

أهم الخدمات التي يقدمها نظام نور

سوف يتمكن أولياء أمور الطلاب من متابعة مستوى أداء أبناءهم التعليمي، وهو من الخدمات الهامة التي يقدمها النظام، بهدف تحسين المستوى التعليمي للطلاب بشكل كبير، ولقد قدمت وزارة التعليم السعودية تلك الخدمة للآباء لمتابعة أبناءهم بصورة دورية عبر التسجيل في نظام نور، حيث يتم التسجيل عبر الموقع بكل يسر عن طريق رقم السجل المدني أو من خلال الهوية الخاص بالمواطن، وعن طريق التسجيل في نظام نور تستطيع القيام بالكثير من الأشياء المتعلقة بالجانب التعليمي لابنك، ومنها:

يمكنك التسجيل لطالب جديد عبر نظام نور إلكترونيًا لدخول الصف الأول الابتدائي للسنة الدراسية الجديدة طبقًا للجدول الدراسي للعام الجاري المعلن من جانب الوزارة.

خدمة نقل الطالب لمدرسة أخرى وهي أحد مميزات نظام نور، حيث يمكنك القيام بعملية نقل الطالب لمدرسة أخرى وأنت في مكانك.

يمكنك وأنت في منزلك متابعة العملية التعليمية وأداء الطالب الدراسي ومستوى تحصيله.

يمكنك التواصل مع المدرسين للاطلاع على المناهج المقدمة للطلاب والكثير من الأشياء المفيدة لتحسين مستوى الطالب الدراسي.

خطوات التسجيل في نظام نور

الآن يمكنك تسجيل طالب جديد في نظام نور 1440 من هنا noor.moe.gov.sa حيث اتاحت وزارة التعليم السعودية لكافة أولياء الأمور تسجيل طلابهم في موقع نور، وهذا عقب قيامهم بالتسجيل لأنفسهم بعد اتباع التعليمات المتواجدة على موقع نظام نور، أتاح الموقع أيضا إمكانية تنزيل كتيب يحتوي على تعليمات التعامل مع النظام والخدمات المتاحة من خلاله وكذلك الطريقة المختصرة التي تمكنك من استخدام الاسم وكلمة المرور لتسجيل الطلاب على الموقع، لكي تراجع من جانب المدرسة وبعدها يتم تحديد ميعاد المقابلة الشخصية للطالب وولي أمره.

شروط التسجيل في نظام نور 1441

صرحت وزارة التعليم السعودية في وقت سابق عن دمج الصفوف الأول والثاني للمرحلة الابتدائية بنين وبنات معا من مرحلة الروضة، وهذا بناء على الجدول الزمني الموضوع وحتى سنة ٢٠٣٠ مع توافر دورات مياه منفصلة للطلاب، وتسجل تلك الفئة بشكل مباشر عير الموقع بالإضافة إلي الكثير من الفئات الأخرى، مثل التلاميذ الذين تمت ولادتهم بالخارج.

شروط هامة للتسجيل في نظام نور يجب اتباعها وهي:

أن يكون الطالب المتقدم للالتحاق قد كان في روضة أطفال معتمدة لعام دراسي كامل أي لفصلين دراسيين كاملين.

يجب تقديم شهادة رسمية معتمدة أو استمارة نمائية للتأكد من احتياز الطفل المهارات النمائية.

أن يشتمل الطلب استمارة توجيه من أحد مدرسيه أو أحد معلمات روضة الأطفال الملتحق بها الطفل، أو تكون روضة الأطفال تلك حكومية أو أهلية، ومصرح بها من جانب وزارة التعليم بالمملكة، أما إذا كانت الروضة خارج السعودية أو روضة أجنبية، فمن الضروري إحضار ما يؤكد إتقان الطالب للمهارات النمائية.

يلزم إحضار توصية التحاق مبكر للطالب موقعة ومصدقة من جانب الملحق الثقافي بالمملكة أو السفارة.

نظام نور 1441 تسجيل طالب جديد

الآن يمكن لأولياء الأمور الولوج عبر رابط نظام نور 1440 بغرض تسجيل أبنائهم في الصف الأول الابتدائي من خلال الخطوات التاليه: