خطوات التقديم على المساعدة المقطوعة إلكترونياً عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
المساعدة المقطوعة هي أحد أبرز برامج الدعم المقدمة من قبل الحكومة السعودية لأصحاب الدخل المحدود ، بالإضافة إلى كونها أحد أهم البرامج التي قدمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لمستفيدي الضمان الإجتماعي والتي شهدت إقبالاً كثيفاً عليها، وهي متاحة الآن للتقديم عليها إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة المؤسسات الحكومية المعنية، وعلى سبيل التيسير رصدنا لكم خطوات التقديم على مقطوعة الضمان الإجتماعي عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
المساعدة المقطوعة
كيفية التقديم على المساعدة المقطوعة إلكترونياً
هناك فئة كبيرة من ذوي الدخل المحدود بالمجتمع السعودي ممن يرغبون في الحصول على المساعدات المقطوعة ولكن ليسوا على دراية بالطرق التي تمكنهم من التقديم بها إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب للمؤسسات الحكومية التي غالباً ما تكون مكتظة وهو ما قد يعرضهم لمخاطر الاصابة بفيروس كورونا، وفي هذه المقالة نستعرض طريقة وخطوات التقديم على المساعدة، فضلًا عن إمكانية الاستعلام عنها ومعرفة الموعد المقرر لإيداع مبلغ المساعدة وطريقة التقديم وكل ذلك يتم من خلال موقع وزارة الموارد البشرية الإلكتروني، وإليكم خطوات التقديم
خطوات التقديم على المساعدة المقطوعة
- أولاً، الدخول إلى الموقع الرسمي لـ وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.
- ثم تسجيل الدخول عن طريق كتابة الاسم ورقم المرور بشكل صحيح.
- وفي حال عدم وجود حساب على الموقع، اضغط على كلمة حساب جديد.
- بعد ذلك، يتعين كتابة بعض البيانات بصورة صحيحة مثل رقم الجوال ورقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد وغيرها من البيانات المطلوبة.
- ثم إدخال الرمز المرئي كما هو ظاهر بالصفحة.
- بعد ذلك اضغط على كلمة التالي، وسيتم إرسال رسالة نصية للمتقدم عبر رقم الجوال الذي تم إدخاله متضمنًا رمز التأكيد.
- أخيراً، يجب كتابة رمز التأكيد في المكان المحدد له والضغط على كلمة التسجيل في الخدمة، وبانتهاء تلك الخطوات سيكون قد تم تسجيلك في قائمة المستفيدين من المساعدة المقطوعة.