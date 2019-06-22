خطوات التقديم على وظائف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للرجال والنساء

التقديم على وظائف وزارة الشؤون الإسلامية ، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية عن عدة وظائف للرجال والنساء في جميع مناطق المملكة وذلك في مجالات (حارس أمن- مراقب مساجد- الدعوة- إمام أو مؤذن) من خلال الفترة المسموح بها لتلقي طلبات التوظيف عبر موقع الوزارة بطريقة إلكترونية وكل وظيفة على حدى وآخر موعد لـ التقديم على وظائف وزارة الشؤون الإسلامية يوم الخميس الموافق 24 شوال الجاري، وعلى الراغبين في التقديم على الوظائف المتاحة استيفاء الشروط من خلال رابط شروط التقديم في وظائف وزارة الشؤون الإسلامية.

وقد أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشادية في وقت سابق عن توافر عدد من الوظائف للسعوديين والسعوديات فقط وهي حارس أمن، مراقب مساجد والدعوة، وأوضحت الشروط كما هي في الرابط أعلى، أما عن الوظائف المتاحة حديثاً فهي إمام أو مؤذن بجانب المجالات الأخرى.

رابط التقديم على وظائف وزارة الشؤون الإسلامية

من خلال موقع وزارة الشؤون الإسلامية يمكن للرجال والنساء التقديم على وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1440 المعلنة عبر الروابط التالية:-

رابط ⇐ التقديم وظيفة حارس أمن

رابط التقديم على وظيفة مراقب مساجد

رابط التقديم على وظيفة الدعوة

رابط التقديم على وظيفة إمام أو مؤذن للرجال فقط ويشترط (حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن).

خطوات التقديم على وظائف الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد