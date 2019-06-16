خطوات التقديم على وظائف وزارة النقل 1440 للخريجين عبر جدارة الخدمة المدنية

طرحت وزارة النقل السعودية؛ في نهاية الأسبوع الماضي 127 وظيفة إدارية شاغرة للرجال والنساء، والتي جاءت على المرتبة الرابعة وحتى المرتبة الثامنة على سلم رواتب الموظفين العام في السعودية، حيث دعت الوزارة كافة الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف التي تم إعلانها من قبل وزارة النقل السعودية.

خطوات التقديم على وظائف وزارة النقل 1440

وأوضحت وزارة النقل السعودية؛ أنه يمكن لكافة الراغبين في الالتحاق بالوظائف المعلنة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، التقديم على الوظائف من خلال بوابة جدارة التابعة لوزارة الخدمة المدنية، والتي تعمل على طرح الوظائف الحكومية في السعودية، ويمكن التقديم من خلال الخطوات التالية:

يجب على المتقدم الدخول إلى موقع جدارة الرسمي، عبر الرابط التالي: من هنا، ثم الدخول إلى نظام التوظيف في الموقع الرسمي والدخول بالبيانات الخاصة بالمتقدم، ويجب التأكد من صحة البيانات الخاصة بالمتقدم وفي حالة وجود أي اختلاف يجب تقديم اعتراض من قبل المتقدم، من أجل دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية.

وفي حالة صحة البيانات والتأكد منها بالكامل، يتم النقر على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية المعلنة في الموقع، ثم الدخول إلى وظائف وزارة النقل وتحديد الوظيفة التي ترغب في الالتحاق بها في حالة توافق الشروط على المتقدم، يتم التقديم عليها، علماً أنه سوف يتم استبعاد أي طلب غير مطابق للشروط.