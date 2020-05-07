خطوات الحصول على سكن بديل مرخص للعمالة بالمملكة

قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالإعلان عن الخطوات الرئيسية، التى يُمكن للمنشآت من خلالها التقدم لطلب الحصول على سكن بديل للعمالة، تتوفر فيه كل الإشتراطات الخاصة بالسكن فى ظل الأزمة الراهنة التى تمر بها المملكة لمواجهة فيروس كورونا، ولمنع تكدس العمال فى السكن.

خطوات الحصول على سكن بديل مرخص للعمالة

دخول صاحب المنشأة عبر موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية “اضغط هنا“.

تسجيل صاحب المنشأة لاسمه ورقم السجل التجاري الخاص به.

تسجيل رقم الجوال واختيار المنطقة، وتحديد ما إذا كان يمتلك سكن للعمال أم لا.

وتحديد ما إذا كان هناك عمال مُصابين فى السكن وكتابة عددهم.

تحديد ما إذا كان هناك غرفة مجهزة لعزل أى مُصاب من العمال.

وفى النهاية يتم تحميل ملف بيانات العمال والتعهد بصحة البيانات المُدخلة والضغط على إرسال.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي الوزارة لتقليل عدد العمالة بالسكن خاصة فى ظل إنتشار فيروس كوفيد 19، ولتجنب تفشي المرض قدر الإمكان كما تسعي لتوفير أكبر عدد من السكن البديل لإستيعاب أكبر قدر من العمالة.

يُشار أن المملكة العربية السعودية كانت قد فرضت حظر التجوال على كل مناطق ومدن المملكة، من أجل منع إنتشار فيروس كورونا، حفاظاً منها على سلامة المواطنين السعوديين والمقيمين بها، ووضعت عدة قرارات من ضمنها تقليل عدد الموظفين والعمال بمنشآت القطاع الحكومي والخاص لتقليل التجمعات قدر الإمكان.