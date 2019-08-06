خطوات تجديد الإقامة بالسعودية أصبحت سهلة، حيث يمكنكم الآن تجديد الإقامة بشكل إليكتروني، من خلال موقع أبشر التابع لوزارة الداخلية، وذلك لكافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية وهم في منازلهم، هذا للعاملين سواء في الخدمات المنزلية، أو العاملين في المشاريع الصغيرة، ومن خلال الخطوات سنتعرف بشكل تفصيلي على طريقة تجديد الإقامة بالسعودية من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية ” أبشر”، وذلك بهدف توفير الكثير من الوقت، وأيضا عناء الذهاب لموقع الجوازات. الآن تابعوا معنا خطوات تجديد الإقامة إلكترونيا عبر موقعكم المميز كلمة.

خطوات تجديد الإقامة بالسعودية إلكترونيا

الآن سنتعرف على خطوات تجديد الإقامة بالسعودية إلكترونيا عبر موقع أبشر وزارة الداخلية:

للتسجيل بموقع أبشر كمستخدم جديد انقر على كلمة «مستخدم جديد» وفي حالة إذا كان لديك حساب في موقع أبشر فيمكنك كتابة رقم الهوية الخاصة بك وكلمة السر، بعدها تستطيع الضغط على تسجيل الدخول.

بعد نجاح عملية الدخول اختر خانة “الخدمات الالكترونية”، بعدها اضغط على “الجوزات”، ومن ثم اضغط على تجديد الإقامة.

سوف تنبثق لك صفحة الكترونية تشتمل على كافة العمال الذين يعملون عندك والمدونين تحت اسم. سوف ترى أسفل كل اسم خانة متعلقة برقم الإقامة، إلي جانب التاريخ الصادر فيه الإقامة للعامل، إلي جانب توقيت انتهاء إقامة هذا الشخص، وحالة الإقامة، وهل هي فعالة في الوقت الحاضر أم لا .

تستطيع سداد الرسوم من خلال الإنترنت بواسطة رقم الإقامة، وإضافة الرسوم الضريبية داخل الحساب البنكي، أو من خلال الذهاب إلى مكتب الجوازات وسداد الرسوم.

قم بالضغط على اسم الشخص الذي ترغب في تجديد الإقامة له، سوف تظهر أمامك كافة البيانات المتعلقة بهذا العامل، وكافة المعلومات حول إقامته، يمكنك تحديد مدة الإقامة، وقراءة شروط تجديد بالإقامة المتعلقة بالعامل، بعدها اضغط على خانة الموافقة على الشروط، بعدها انقر على كلمة “تجديد”

بعد ذلك سوف تنبثق لك صفحة أخرى، من خلالها سوف تحتاج إلى النقر على كلمة “تأكيد” وذلك بهدف التأكيد على تجديد الإقامة للشخص المطلوب، وهي تشتمل على كافة البيانات المتعلقة بالعامل، ومنها رقم الإقامة، وتوقيت انتهاءها، وجنسية العامل، والوظيفة والديانة، ومكان استخراج جواز السفر، وبيانات متعلقة بالاسم ورقم الهوية، وللتأكيد يمكنك النقر على كلمة “تأكيد” أسفل الصفحة. إذا كنت ترغب في تعديل أي من المعلومات السابقة فقم بالضغط على كلمة “عودة”.

في حالة الضغط على كلمة “تأكيد” سوف تظهر أمامك صفحة، والتي تعد الصفحة الأخيرة، سوف تجد أن موقع أبشر يخبرك بنجاح خطوات تجديد الإقامة، ستظهر لك رسالة هي “تمت العملية بنجاح” بعد هذا يمكنك اختيار استلام الوثيقة سواء كنت ترغب في استلامها من خلال البريد السعودي وتُعتبر تلك خدمة مدفوعة وقت الاستلام، أو بصورة إلكترونية، أيضا تستطيع الذهاب لأحد مكاتب الجوازات بغرض استلام الاستمارة، وفي هذه الحالة ستكون الخدمة مجانية.

معلومات هامة حول تجديد الإقامة بالسعودية إلكترونيا