خطوات تجديد رخصة السير إلكترونياً بدون فحص دوري عبر أبشر المرور

خطوات تجديد رخصة السير عبر أبشر دون فحص، بحسب ما أعلنته المديرية العامة للمرور عن إمكانية تجديد استمارة السيارة إلكترونياً بدون شهادة الفحص الدوري عبر أبشر المرور، جاء ذلك نظراً للأحوال السارية في البلاد ضمن الخطة الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا الجديد والتي أدت لإغلاق العديد من الأشغال والأعمال الحكومية منها محطات الفحص التي تخضع لها السايرات لتجديد رخصة القيادة أو غيرها، يأتي هذا ضمن التسهيلات التي يوفرها موقع أبشر للسعوديين والمقيمين في المملكة من خلال تخليص الإجراءات الحكومية بطريقة سريعة وسهلة عبر الموقع.

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خطوات تجديد رخصة السير عبر أبشر

حددت المديرية العامة للمرور تجديد رخصة السير أو استمارة السيارة عبر أبشر بشرط أن تكون صلاحية التأمين على المركبة سارية المفعول وغير منتهية الأمر الذي يمكن الاستعلام عنه من خلال أبشر أيضاً عبر خدمة الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات واتبع الخطوات، أما عن طريقة تجديد الرخصة كالتالي:-