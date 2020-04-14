خطوات تجديد رخصة السير إلكترونياً بدون فحص دوري عبر أبشر المرور

خطوات تجديد رخصة السير عبر أبشر دون فحص، بحسب ما أعلنته المديرية العامة للمرور عن إمكانية تجديد استمارة السيارة إلكترونياً بدون شهادة الفحص الدوري عبر أبشر المرور، جاء ذلك نظراً للأحوال السارية في البلاد ضمن الخطة الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا الجديد والتي أدت لإغلاق العديد من الأشغال والأعمال الحكومية منها محطات الفحص التي تخضع لها السايرات لتجديد رخصة القيادة أو غيرها، يأتي هذا ضمن التسهيلات التي يوفرها موقع أبشر للسعوديين والمقيمين في المملكة من خلال تخليص الإجراءات الحكومية بطريقة سريعة وسهلة عبر الموقع.
خدمات أبشر الإلكترونية
- تسهيل جديد من أبشر..تجديد رخصة السير إلكترونياً دون الخضوع للفحص الفني الدوري.
- طريقة استعلام عن صلاحية الإقامة عبر بوابة أبشر الجوازات.
- طريقة الاستعلام عن صلاحية إقامة عامل وافد برقم الإقامة عبر بوابة أبشر الإلكترونية.
- طريقة الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقي برقم الهوية عبر أبشر وزارة الداخلية.
- رابط الاستعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية عبر أبشر وزارة الداخلية.
- خدمات أبشر الإلكترونية..طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية.
خطوات تجديد رخصة السير عبر أبشر
حددت المديرية العامة للمرور تجديد رخصة السير أو استمارة السيارة عبر أبشر بشرط أن تكون صلاحية التأمين على المركبة سارية المفعول وغير منتهية الأمر الذي يمكن الاستعلام عنه من خلال أبشر أيضاً عبر خدمة الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات واتبع الخطوات، أما عن طريقة تجديد الرخصة كالتالي:-
- الدخول عبر موقع أبشر الإلكتروني أفراد.
- سجل دخول برقم الهوية الرقم السري.
- ثم حدد خدماتي ومنها المرور.
- ثم مبايعة المركبة التي بعدها سوف تظهر صفحة بها بيانات عليك تعبئتها.
- بعد ذلك اتبع بقية الخطوات حتى تصل إلى كلمة تجديد.
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لَوٌ رخِصّهّ آلَسِيَآرهّ مًنِتٌهّيَهّ لَشُخِصّ مًتٌوٌفُيَ آيَهّ آلَحًلَ زٍوٌجّتٌهّ تٌرغُبً فُﮯ تٌعٌلَمً آلَقُيَآدٍهّ