خطوات تجديد رخصة القيادة 2021 وأسعار الفحص الطبي

قامت المملكة العربية السعودية في ظل سعيها للتحول الرقمي، بطرح مختلف الخدمات الحكومية التي يتم تقديمها بمكاتب الخدمة بالهيئات والمؤسسات الحكومية بصورة إلكترونية على المنصات الرسمية التابعة للجهات المسؤولة بالدولة، وكانت خدمة تجديد رخصة القيادة 2021 وغيرها من الخدمات المقدمة من الإدارة العامة للمرور، بين قائمة الخدمات التي تم طرحها للمستفيدين من أصحاب السيارات بالمملكة بصورة إلكترونية، ويحتاج المقبل على تجديد رخصة القيادة من السائقين وأصحاب السيارات إلى الخضوع للفحص الطبي وغيره من الإجراءات اللازمة.

تجديد رخصة القيادة 2021

تتيح الإدارة العامة للمرور للمواطنين والمقيمين بالدولة، ممن أوشكت صلاحية رخصة القيادة الخاصة بهم على الانتهاء، أو انتهت بالفعل، إلى تقديم طلب تجديد الرخصة بدون فحص طبي، وهي من الخدمات التي تم طرحها بالفترة الأخيرة مع بداية أزمة كورونا المستجد، وهذه الخدمة مطروحة بصورة إلكترونية من خلال منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية ويمكن الوصول لها بالخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط منصة أبشر الإلكترونية

قم بالنقر على أبشر للأفراد

قم بإدخال بيانات الدخول المطلوبة من اسم المستخدم وكلمة المرور

قم بإدخال رمز التحقق والنقر على تسجيل الدخول

قم من النافذة الرئيسية بالدخول على قائمة الخدمات الإلكترونية

قم بالنقر على كلمة المرور ومنها قم باختيار تجديد رخصة القيادة.

قم بمراجعة جميع المتطلبات الخاصة بالخدمة واضغط بعدها على التالي

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة وحدد فترة تحديد صلاحية الرخصة بالسنوات

قم بمراجعة البيانات التي أدخلتها واضغط على تأكيد

ستقوم المنصة بعرض نافذة توضح لك من خلالها تأكيد طلبك.

قم باستكمال خطوات تحديد مكان استلام رخصة القيادة المناسب من بين الخيارات المعروضة واستكمل خطوات الخدمة.

رسوم الفحص الطبي لرخصة القيادة

تختلف قيمة الرسوم المفروضة على الفحص الطبي من مستشفى أو مركز إلى آخر، حيث تقوم كل جهة معتمدة، بتحديد قيمة رسوم مختلفة عند مقارنتها بالجهة الأخرى، وتأتي قيمة الرسوم كالتالي: