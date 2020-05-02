خطوات تحديث البيانات فى حساب المواطن للفرد المستقل

تحديث البيانات فى حساب المواطن ..أعلن حساب المواطن عن إمكانية تحديث البيانات فى حال كان المستفيد فرد مستقل، وعن الأوراق المطلوبة لإجراء التحديث عبر الموقع الرسمي للحساب.

تحديث البيانات فى حساب المواطن

يُمكن للأفراد المستفيدين تحديث بياناتهم من خلال رفع وثائق إستقلالية المسكن بإسم المتقدم بالطلب وتتمثل الوثائق والخطوات فيما يلي:

الدخول عبر موقع حساب المواطن اضغط هنا.

رفع عقد الإيجار الموحد.

رفع صك الملكية للسكن،أو مشهد إثبات سكن جامعي، أو أحد المعاهد والكليات العسكرية، وفى حال عدم توفرها يتم إضافته كتابع لرب الأسرة.

وبدأ برنامج حساب المواطن فى الفترة الأخيرة بتطبيق تعديل ضوابط الدعم، التى تتعلق بالفرد المستقل وتعليق التسجيل فى البرنامج للمستفيدين الجدد، بعد تاريخ صرف الدعم للدورة “28”من شهر مارس 2020، ويشمل أيضاً من تقدم قبل هذا التاريخ ولم يستكمل إجراءات التسجيل أو من لم يتم دراسة أهليتهم، ويتم إستثناء من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين حتى تتم مراجعة الضوابط فيما بعد، بالإضافة إلى تحديد الحد الأعلي للإستحقاق.

وسيتم ضم وتسجيل كل الحالات المُسجلة وتم دراسة أهليتها حتى دفعة شهر مارس، ومن ضمن التعديلات أيضاً إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن، وذلك لكل فرد يبلغ عمره 18 عاماً فما فوق، ويأتي ذلك بعد إكتشاف فئات معينة من الأفراد المسجلين كمستقلين، لا يستوفون لشروط الاستحقاق لأنهم يسكنون مع أسرهم.