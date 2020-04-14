خطوات تحديث البيانات في برنامج حساب المواطن السعودي برقم الهوية

يبحث الكثير من المواطنين السعوديين المستفيدين من برنامج حساب المواطن السعودي عن طريقة تحديث البيانات في برنامج الدعم، من أجل الإستحقاق ورفع الكفاءة الدعم المقدم للمواطنين في المملكة العربية السعودية، كما وأعلن البرنامج على ضرورة تحديث البيانات لجميع الأفراد المستقلة عن الأسرة، كما وذكر أنه في حال أنه تجاهل عن هذه الخطوة سوف تكون له تأثير سلبي على أهلية الاستحقاق.

ضرورة تحديث البيانات في حساب المواطن

قام برنامج حساب المواطن السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، بإصدار بيان هاماً للمستفيدين بشأن آخر موعد لتحديث البيانات في البرنامج، وذكر أنه يجب تقديم الفرد المستقل لوثائق الاستقلالية قبل تاريخ 10 يونيو 2020، وأن عدم تقدم تلك الوثائق سوف يؤثر على الأهلية، وأكد أنه سوف يتم صرف الدعم خلال المهلة المحددة في حال كان مؤهلاً ومستحقاً.

خطوات تحديث البيانات

الهدف من تحديث البيانات في البرنامج هو التأكد من توجيه الدعم ليتركز وبشكل فعال على المستفيدين الأكثر استحقاقاً إلى جانب رفع كفاءة الدعم،لذلك يجب على المستفدين القيام بالخطوات التالية لتحديث البيانات:

أولا قم بفتح موقع حساب المواطن الإلكتروني. قم بالضغط على تفاصيل ثم اختر “تحديث البيانات”. قم بإكمال الخطوات بعد أن تضغط على أيقونة “التالي”. قم بتعبئة جميع البيانات التالية ” المعلومات الشخصية، العنوان، معلومات التابعين، معلومات الدخل الشهري، بيانات الحسابات البنكية”. في النهاية قم بالضغط على أتعهد بصحة البيانات، ثم انقر على حفظ، واخيراً اضغط على إرسال.

وأضاف أيضاً البرنامج أنه في حال تم تعديل بيانات الدخل لديك سوف يتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى.