خطوات تحديث البيانات في برنامج حساب المواطن

ينبه برنامج الدعم حساب المواطن كافة المستفيدين من البرنامج على إتباع طريقة تحديث حساب المواطن من أجل الحفاظ على استمرار الحصول على الدعم، حيث يجب على كل مستفيد إضافة أو تحديث كافة البيانات والمعلومات التي تتغير بمرور الوقت على حساباتهم الخاصة، وفي الفقرات التالية نقدم لكم خطوات تحديث حساب المواطن بشكل مُفصّل.

طريقة تحديث حساب المواطن

يستطيع المستفيد من دعم برنامج حساب المواطن أن يحدث البيانات والمعلومات الخاصة على الحساب عن طريق استخدام رَقَم الهُوِيَّة الوطنية، حيث يجب أولاً الدخول إلى رابط برنامَج الدعم حساب المواطن الخاص بتحديث البيانات، بعد ذلك النقر على أيقونة دخول، ومن ثم إدخال البيانات المطلوبة مثل رَقَم الهُوِيَّة الوطنية وكلمة المرور ورمز التحقق، وفي الخطوة التالية يتم النقر على أيقونة تسجيل دخول، وبعد ذلك النقر على أيقونة بيانات الطلب، وفي النهاية يتم تحديث وتغيير البيانات والمعلومات التي تغيرت، وبعد ذلك النقر على حفظ التعديلات.

كيف يتم تحديث بيانات حساب المواطن؟

من ناحية أخرى يمكن الاستعانة بمنصة أبشر الرقمية من أجل تحديث بيانات حساب المواطن، حيث تعمل المنصة على تقديم العديد من الخِدْمَات الإلكترونية ومن بينها تحديث بيانات حسابات المستفيدين من دعم حساب المواطن، وذلك عن طريق الذَّهاب إلى موقع حساب المواطن أولا، ثم النقر على أيقونة دخول، بعد ذلك النقر على أيقونة الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، وفي الخطوة التالية إدخال رَقَم الهُوِيَّة الوطنية في خانة الاسم، ثم كتابة كلمة المرور الخاصة بحساب المستفيد الخاص بمنصة أبشر الإلكترونية، ثم النقر على أيقونة تسجيل الدخول، بعد ذلك تحديث البيانات، ثم الضغط على التعهد بإدخال البيانات الصحيحة، وفي الخطوة الأخيرة الضغط على حفظ التعديلات.

طريقة تحديث بيانات حساب المواطن عبر النفاذ الوطني

يمكن تحديث البيانات والمعلومات الخاصة بمستفيدي الدعم من حساب المواطن عن طريق النفاذ الوطني الموحد، وذلك عن طريق الدخول إلى رابط برنامَج حساب المواطن أولا، ثم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول، بعد ذلك اختيار تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني، ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور وبعد ذلك إدخال رمز التحقق، ثم اختيار تفاصيل الطلب، بعد ذلك سوف يتم الانتقال إلى صفحة البيانات، ثم تغيير البيانات الجديدة، وفي النهاية الضغط على حفظ التغييرات.