خطوات تحديث حساب المواطن لإثبات الاستقلالية وأخر موعد لقبول التحديث على الموقع

أشار حساب المواطن في بيان له على ضرورة تحديث بيانات حساب المواطن، ويتم التحديث البيانات التي تثبت الاستقلالية من خلال الموقع الرسمي لحساب المواطن، كما أشار أن التحديث البيانات يجب أن يشمل جميع الوثائق الدالة على الاستقلالية على أن تكون تلك الوثائق لا تتخطى تاريخ العاشر من يونيو القادم لعام 2020، مع العلم في حال عدم إجراء تحديث بيانات إثبات الاستقلالية تسقط أهلية البالغ من مبلغ المواطن الشامل للأسرة دون الاستفادة بالمبلغ المستقل للشخص البالغ عمر الاستقلال.

طريقة تحديث حساب المواطن لأثبات الاستقلال بالخطوات

سأل أحد مستفيدي الدعم من حساب المواطن عبر الحساب الرسمي عن أسباب سقوط أهلية أفراد من الأسرة من استحقاق دعم المواطن والتي تؤدي إلي تخفيض مبلغ الدعم، وجاء الرد من المواطن وفقا لآخر مستجدات شروط مستحقي الدعم من المواطن بأنه يجب على بالغين سن الاستقلال القيام بتحديث بيناتهم لأثبات الاستقلال و الحصول على الدعم، ويتم التحديث بإتباع الآتي :

الدخول إلي موقع حساب المواطن.

اختر تفاصيل ثم انتقل إلى تحديث البيانات.

اضغط على التالي م استكمل المطلوب.

ادخل البيانات المطلوبة و التي تشمل المعلومات الشخصية ، الدخل الشهري، الحسابات البنكية، مكان السكن.

بعد التأكد من جميع البيانات اضغط على التعهد على صحة البيانات ليتم الانتهاء من التحديث.

ذكر المواطن بأن أخر موعد يتم فيه استقبال تحديث البيانات على الموقع للشخص المستقل هو 10 يونيو، وذلك لصرف المبالغ المستحقة لهم خلال تلك المدة الزمنية.