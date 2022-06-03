أصبح التسجيل في رياض الأطفال من اكثر الأشياء بحثاً في المملكة العربية السعودية بالتزامن مع فتح وزارة التعليم في البلاد باب التسجيل لتلاميذ مدارس رياض الأطفال للعام الدراسي 1444 هجرياً، ولكن الأهم الآن ما هو رابط التسجيل في رياض الأطفال وخطواته وهو هل متاح على نظام نور؟، في الحقيقة هذا ما سوف نبحثه معاً تسهيلاً على اولياء الأمور في تسجيل أطفالهم في الروضات سواء الحكومية او الروضات الأهلية والعالمية.

خطوات تسجيل الأبناء في رياض الأطفال من خلال حساب نور 1443

اذهب لمحرك البحث جوجل واكتب عبارة “نظام نور” وادخل على أول رابط له.

بعد الدخول في واجهة موقع نظام نور اعمل على تسجيل دخول ببيانات حساب مستخدم نور ولي الأمر

إتبع مسار تسجيل الأبناء ثم تسجيل طالب جديد

كتابة رقم هوية الطالب او الطالبة المراد التحاقهم في الروضة.

إدخال كافة المعلومات المرتبطة بالطالب وولي الأمر خلال مراحل التسجيل على الموقع.

والانتقال لاختيار احد المستويات الثلاثة لصفوف الأطفال حسب الشواغر.

تعبئة بيانات العنوان بأكملها وتحديد العمل الحالي لولي أمر الطالب المراد ضمه لصفوف رياض الأطفال في المملكة.

ابدأ تحديد الخيارات لتعبئة أسئلة بيانات المدرسة حسب إدارة التعليم التابع لها.

رفع الوثائق ضمن تقديم طلب تسجيل طالب جديد

متى يبدأ تسجيل رياض الأطفال 1443

يُبين الجدول التالي متى تبدأ مرحلة التسجيل في رياض الأطفال للعام القادم 1443- 1444 هـجرياً.