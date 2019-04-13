خطوات تغير موعد البريد لتسليم أوراق قرض بنك التسليف

بعد التقدم بطلب قرض من بنك التسليف السعودي فيجب التقدم بالأوراق الثبوتية لإتمام عملية الاقتراض وذلك من خلال حجز موعد في البريد السعودي، ويصادف أحياناً عدم إكمال الأوراق المطلوبة في الوعد المحدد الذي سبق وتم حجزه واليوم نوضح كيفية إلغاء أو تغير موعد البريد واستبداله بموعد آخر لتقديم الأوراق الثبوتية لإكمال شروط الحصول على قرض بنك التسليف.

خطوات تغير موعد البريد لتسليم أوراق بنك التسليف

يكون التغير من خلال موقع بنك التنمية الاجتماعي.

أو من خلال النفاذ الوطني الموحد.

قم بتسجيل الدخول على الموقع مستخدماً الاسم والرقم السري الخاص بك الذي سبق وسجلت به على موقع بنك التسليف.

من القائمة العلوية اختار بيانات القرض.

من القائمة المنسدلة تجد العديد من الخيارات لخدمات متعددة بشأن القرض المقدم.

اختار تغير موعد بريد وحدد موعد آخر مناسب لك لتقديم أوراق القرض وإرساله عبر البريد السعودي.

الخطوات موضحة في الصورة أعلاه، ولكن يجب الانتباه إلى بعض التفاصيل ومنها أنه يجب التقدم بأوراق القرض في مدة أقصاه 90 يوم من تاريخ التقدم بطلب قرض، يجب أن تتوافق الأوراق بما تم التسجيل به أي يجب أن تكون البيانات المقدمة صحيحة حتى يتم التعامل مع القرض من خلال موظفي بنك التسليف

← آخر خبر: