خطوات تغيير البريد الإلكتروني من خلال منصة أبشر 1440هـ

نرصد لكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية كافة الخطوات من اجل تغيير البريد الإلكتروني وذلك عبر منصة أبشر 1440 هـ ،حيث كشفت منصة أبشر يوم أمس الجمعة الموافق 07-07-2019 عن رابط جديد للعملاء والذي يتم من خلاله الوصول إلى جميع خدمات المنصة ، وقد نشرت المنصة من خلال حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر العديد من التفاصيل للتوضيح ، وقد كشفت عن أن رابط أبشر يخدم أكثر من 12 مليون مستخدم في السعودية ، وينقسم الرابط إلى جزأين هما أبشر أفراد ، وأبشر أعمال .

خطوات تغيير البريد الإلكتروني الخاص بالتسجيل في منصة أبشر

تعرف على كافة الخطوات من أجل تغيير البريد الإلكتروني ، حيث رصد برنامج أبشر العديد من الخطوات من أجل تغيير البريد الإلكتروني ، وقد نشر كافة الخطوات للتغيير من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر ” موقع التدوينات الصغيرة ” ، وسوف نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت أورج كافة الخطوات من أجل التغيير ، وهي كالتالي :-

قم بتسجيل دخولك على البوابة من هـــــنـــا اختر الخدمات الإلكترونية اختر حسابي اختر تحرير بيانات المستخدم انقر على ضبط لتعديل البريد الإلكتروني بعد الانتهاء من التعديل انقر على زر التعديل ليتم حفظ بريدك الإلكتروني الجديد

ويمكنك عزيزي الزائر التواصل معنا من خلال التعليقات في حال حدث هناك إى مشكلة ، وسيتم التواصل معك والعمل على إيجاد حلها في كيفية تغيير البريد الإلكتروني .