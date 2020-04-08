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خطوات تفعيل إشعارات أبشر بطريقة صحيحة المديرية العامة للجوازات

بواسطة أحمد المهدي
خطوات تفعيل إشعارات أبشر

نقدم لكم الخطوات الخاصة بتفعيل إشعارات تطبيق أبشر، خاصة بعد القرار الأخير لمصلحة الجوازات السعودية بإلزام كافة المقيمين والمواطنين السعوديين بضرورة تفعليها.

وسنرصد لكم خطوات تفعيل الإشعارات بطريقة صحيحة في السطور القادمة، وفقآ لما نوهت إليه مديرية الجوازات بالمملكة عن أهمية تفعيل هذه الخاصية لجميع المقيمين والوافدين عبر الخدمة الإلكترونية وهي “تطبيق أبشر” المتواجد علي الأجهزة الذكية.

كما أشارت المديرية إلي أن تفعيل الإشعارات للتطبيق علي الجوال، سيساعد بشكل كبير علي معرفة المقيمين والمواطنين بإقتراب ميعاد أنتهاء الوثائق، طبقآ للخدمات التي يتم تقديمها من قبل وزارة الداخلية بالمملكة عبر منصة أبشر الإلكترونية.

خطوات تفعيل إشعارات أبشر الجوازات السعودية

في البداية سيكون عليك القيام بتحميل تطبيق أبشر علي هاتفك الجوال، وبعدها قم بإتباع الخطوات التالية:

  1. قم بالدخول إلي حساب المستفيد من خلال التطبيق للجوال.
  2. قم بالضغط علي زر معلوماتي.
  3. قم بتحديد خيار الخط الزمني.
  4. قم بإختيار نوع التقويم سواء كان التقويم ميلادي أو هجري.
  5. قم بتحديد نوع الخدمة الخاصة وتنقسم إلي (أنا والعائلة والمركبات والعمالة المنزلية والمخالفات المروية).
  6. قم بتحديد نوع الخدمة التي ترغب في تلقي إشعارات أو تنبيهات عنها مع تحديد الأسم.
  7. بعدما سيتوجب عليك تحديد وإضافة التقويم من أجل تلقي التنبيهات والإشعارات.
  8. في النهاية قم بالضغط علي زر إضافة.

الجدير بالذكر علي المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، قد طالب كافة المواطنين وجميع المقيمين بضرورة الحرص علي أستخدام المنصة وتحميل تطبيق أبشر علي الهواتف الذكية، من أجل التيسير عليهم في كافة الخدمات الخاصة بالجوازات بالمملكة.


أحمد المهدي

كاتب ومحرر أخبار ومصمم جرافيك، مهتم بالقراءة والكتابة، وأعشق كرة القدم وخاصة كرة القدم العالمية، كما أحب الاطلاع على كل الجديد واساهم في تقديم محتوى عربي هادف.

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