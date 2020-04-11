بنك التسيلف والإدخار أحتل صدارة عمليات البحث الأكثر بحثاً اليوم في محرك البحث جوجل، حيث أ، بنك التنمية الإجتماعية يقدم إعفاءات لبعض المتقدمين المتعثرين مادياً في السداد، ولكن يضع بعض الشروط والإجراءات من أجل الإعفاء من قروض بنك التسليف، وقدم البنك ثلاث قروض، هما قرض الزواج، وقرض الأسرة، وقرض الترميم.

بلغ عدد المواطنين والمواطنات المسجلين في قرض الأسرة قرابة 1087881، ولعل من الشروط العامة للقرض هي عدم تجاوز نصيب الفرد الواحد داخل الأسرة مبلغ الألفين ريال، ويتم احتساب نصيب الفرد من خلال تقسيم الدخل الشهري لرب الأسرة على عدد أفراد الأسرة، يقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويل للمشاريع الصغيرة والناشئة، حتى يمكن أصحابها في المساهمة الفعالة في النهضة الاقتصادية للبلاد.

شروط بنك التسليف السعودي 1441

يساعد بنك التنمية الاجتماعية شرائح عدة من فئات المجتمع السعودي، حيث يقدم البنك قروض للشباب الغير مقتدر مادياً للزواج، وكذلك يقدم للاسر التي تريد ترميم منزلهم ولا تملك المال قرض خاص بذلك، وحتى الأرامل والمطلقات خصهم البنك بقرض هو قرض كنف، ولكن للاستفادة من القروض يجب إستيفاء بعض الشروط منها:

أن يكون المتقدم متخطي لسن 25 ولم يتجاوز سن 55 عام.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ومن شروط قرض الاسرة ألا يتجاوز نصيب الفرد من الدخل في الأسرة 2000 ريال سعودي.

ومن شروط قرض الترميم أن يكون عمر المنزل تخطى الخمس سنوات.

الاستعلام إعفاء بنك التسليف برقم الهوية 1441 وزارة المالية

خام الحرمين الشريفين هو صاحب قرار إعفاء المتعثرين مادياً من سداد رسوم قروض بنك التنمية الإجتماعي، ونقدم لك خطوات تقديم طلب إعفاء بنك التنمية الإجتماعية السعودي:

تقدم طلب إعفاء إلى وزارة المالية، من خلال تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لإعفائه من دفع الأقساط المتبقية من القرض.

إرفق صورة لبطاقة الهوية سارية المفعول.

تقدم كشف بعدد أفراد العائلة ومقدار مبلغ الدخل الشهري لرب الأسرة.

كشف بالحالة المالية وعدد أفراد الأسرة (وإذا كنت لاتعمل أرفق إقرار بعدم العمل)

تقدم كافة التقارير الطبية التي تفيد بعدم القدرة على استكمال باقي مبلغ السداد.

ترسل وزارة المالية السعودية تقائياً رسالة تفيد باستلام طلب الإعفاء، ويجري دراسته من قبل الديوان الملكي، وفي حال تمت الموافقة على الطلب يتم الاتصال بك على رقم الهاتف المرفق، إلى أن يتم هذا يمكن الاستعلام عن طلب إعفاء بنك التسليف برقم الهوية إلكترونياً من خلال بوابة وزارة المالية.

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