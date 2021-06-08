خطوات تقسيط السيارات من مصرف الراجحي.. والشروط المطلوبة

استمراراً للخدمات المتميزة التي يقدمها مصرف الراجحي وهو من أهم وأكبر البنوك في المملكة العربية السعودية، فإنه يقدم خدمة متميزة للقيمين والمواطنين السعوديين وهي خدمة تمويل تقسيط السيارات بعدة طرق منها تمويل تأجير السيارات أو تمويل تقسيط السيارات، وسوف نوضح طريقة تقسيط السيارات من مصرف الراجحي وكذلك الشروط اللازمة للحصول على هذه الخدمة سواء للمواطنين أو المقيمين.

تقسيط السيارات من مصرف الراجحي

يمكنك الاستفادة من خدمة تقسيط السيارات من مصرف الراجحي سواء كنت مقيم أو مواطن سعودي أو متقاعد، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف الراجحي، ولكن قبل ذلك لا بد من معرفة الشروط اللازمة لإتمام تمويل تقسيط السيارات لكلاً من الموطنين والمتقاعدين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية.

الشروط اللازمة للحصول على تمويل تقسيط السيارات

الشروط مختلفة من حيث المتقدم للطلب ( مواطن أو مقيم أو متقاعد) ومن حيث جهة العمل (قطاع عام أو قطاع خاص) وسوف نوضح لكم الشروط اللازمة كلاً على حدى.

الشروط اللازمة للمواطن

أن يكون الحد الأدنى للراتب 2000 ريال للعاملين بالقطاع العام، من3500 ريال إلى 7500 ريال للعاملين بالقطاع الخاص.

الحد الأدنى لمدة العمل في الوظيفة الحالية 1 شهر للعاملين بالقطاع العام و من 3 إلى 12 شهر للقطاع الخاص.

العمر المسموح من 21 إلى 60 عام للعاملين بالقطاع العام، الحد الأدنى من 21 إلى 25 والأعلى 60 عام للقطاع الخاص.

أن تكون جهة العمل سواء قطاع عام أو قطاع خاص معتمدة من مصرف الراجحي.

الشروط اللازمة للمتقاعد

الحد الأدنى للراتب 1900 ريال.

ألا يزيد العمر عن 70 عام.

جهة العمل معتمدة لدى مصرف الراجحي.

الشروط اللازمة للمقيم

الحد الأدنى لمدة الوظيفة 12 شهر للعاملين بالقطاع العام، من 12 إلى 24 شهر للعاملين بالقطاع الخاص.

الحد الأدنى للراتب 2000 ريال للعاملين بالقطاع العام، من 5000 ريال إلى 7500 ريال للقطاع الخاص.

جهة العمل سواء قطاع عام أو خاص معتمدة من قبل مصرف الراجحي.

المستندات المطلوبة لتمويل تقسيط السيارات

صورة من بطاقة الهوية الوطنية. خطاب تعريف من جهة العمل، ويجب أن يكون مصدق من الغرفة التجارية بالنسبة للقطاع الخاص. عرض سعر للسيارة المطلوب تمويل تقسيطها. تعبئة نموذج طلب تمويل.

حاسبة تمويل تقسيط السيارات

المزايا والفوائد التي تتمتع بها خدمة تمويل تقسيط السيارات من مصرف الراجحي هي:-