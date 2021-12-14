خطوات حجز العمرة وزيارة الروضة الشريفة لمواطني مجلس التعاون الخليجي
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن طريقة حجز والحصول على تصريح العمرة وحجز الصلاة والطواف وزبارة الروضة الشريفة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث نستعرض معكم من خلال هذا التقرير خطوات حجز العمرة وزيارة الروضة النبوية الشريفة والصلاة والطواف في الحرم المكي لمواطني الكويت وقطر والإمارات وباقي مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وأكدت الوزارة أن الفئات السنية المسموح لها بالعمرة والصلاة في الحرمين وزيارة الروضة هم من سن 12 سنة فما فوق.
خطوات حجز العمرة ودخول الحرمين لمواطني التعاون الخليجي
- أول خطوة لحجز العمرة للكويتيين والقطريين والإماراتيين وكل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي هي تسجيل اللقاح على منصة مُقيم وذلك قبل دخول السعودية.
- ثاني خطوة هي التسجيل في تطبيقي توكلنا واعتمرنا بعد الوصول للسعودية.
- بعد تحديث الحالة الصحية على تطبيق توكلنا، تقوم بحجز العمرة والصلوات وزيارة الروضة عبر تطبيق اعتمرنا.
- عمرة مقبولة للجميع بإذن الله.
خطوات حجز موعد لأداء العمرة تطبيق اعتمرنا
- الدخول على تطبيق اعتمرنا.
- اختار نوع التصريح وهو “أداء عمرة”.
- اختيار المستخدم الرئيسي لتصريح العمرة.
- اختيار تاريخ وموعد تصريح العمرة المناسب لك، كما يمكنك اختبار موعد وتتجنب وقت الذروة.
- اختيار نقطة التجمع المتاحة.
- بعد ذلك تطلع على تعليمات الدخول للمسجد الحرام ونقطة التجمع ثم الموافقة عليها.