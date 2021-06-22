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خطوات حجز موعد الحصول على لقاح كورونا السعودية 1443

بواسطة عزت محمد
خطوات حجز موعد الحصول على لقاح كورونا حجز موعد الحصول على لقاح كورونا 1443

قامت وزارة الصحة السعودية بالمملكة العربية السعودية بحث الأفراد بالمملكة من المواطنين والمقيمين على الحصول على لقاح كورونا بالسعودية للتحصين من عدوى الوباء المستجد للحفاظ على صحة وسلامة الأفراد، وقد أتاحت الوزارة إمكانية حجز موعد الحصول على لقاح كورونا عبر بوابة وزارة الصحة السعودية 144، نتابع في السطور القادمة للتعرف على خطوات حجز موعد تلقي لقاح كورونا.

1 حجز موعد تلقي اللقاح
2 خطوات حجز موعد الحصول على لقاح كورونا
3 الفئات المستفيدة بالمرحلة الأولى

حجز موعد تلقي اللقاح

عبر موقع صحتي الرسمي الذي أطلقته المملكة العربية السعودية، يتمكن الأفراد بسهولة من تلقي اللقاح، من خلال الحجز عبر تطبيق صحتي، أو عبر الاتصال هاتفيا بالرقم 937 لتحديد موعد حجز في أقرب مركز، على أن يتم تأكيد الحجز عبر رسالة على الهاتف الجوال.

خطوات حجز موعد الحصول على لقاح كورونا

يتمكن الفرد من المواطنين أو المقيمين الحجز للحصول على لقاح كورونا عبر اتباع الخطوات التالية:

  • تحميل تطبيق صحتي على الجهاز بنظام تشغيل أندرويد أو نظام تشغيل الايفون.
  • الدخول على التطبيق، ثم تسجيل البيانات المطلوبة.
  • النقر على أيقونة لقاح كورونا للتسجيل.
  • بعد التسجيل يتم الحصول على رسالة تؤكد نجاح عملية التسجيل.
  • يقوم النظام فيما بعد بالتواصل مع المتقدمين لتعريفهم بموعد الحصول على اللقاح.

الفئات المستفيدة بالمرحلة الأولى

  • من يزيد أعمارهم عن 65 عامًا.
  • العاملين بالمهن الأكثر عرضة لخطر العدوى.
  • من يعانون من السمنة المفرطة وتزيد كتلة جسمهم عن 40%.
  • من يعانون من نقص المناعة.
  • الذين يعانون من الأمراض المزمنة المختلفة من السكر والقلب والربو وغيرها.
عزت محمد

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