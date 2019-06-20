خطوات حجز موعد في الأحوال المدنية من خلال بوابة أبشر والرابط الرسمي للأحوال المدنية

خطوات حجز موعد في الأحوال المدنية هو احد الأمور الهامة التي تكون من أولويات البحث على شبكة الأنترنت خلال فترات متفاوته خلال العام، ويكون حجز موعد في الأحوال المدنية عبر بوابة ابشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية حيث تسعي الوزارة إلى توفي كافة سبل الراحلة التي يستحقها المواطن السعودي وحتى المغترب المقيم في المملكة.

كما توفر بوابة أبشر خدمات أخرى كثيرة مثل الاستعلام عن بلاغ هروب وافد برقم الهوية وذلك بالإضافة إلى حجز موعد في الأحوال المدنية ومنها حجز مواعيد الجوازات ومواعيد الاستقدام، ويتم حجز موعد في الأحوال المدنية عبر تسجيل الدخول على بوابة أبشر من حساب المستفيد سواء كان مواطناً أو مقيماً.

والمقصود بالأحوال المدنية هو الوثائق القانونية، حيث تسعى وزارة الداخلية للأحوال المدنية لان تكون أول أدارة في توفير الخدمات الحكومية بسبب كفائتها العالية و جودتها لما تقدمه من خدمات للمواطنين و المقيمين و الوافدين، حيث تعمل على تسجيل النفوس، و أعطاء المواطنين الأوراق التي تثبت تباعتيهم .

خطوات حجز موعد في الأحوال المدنية عبر ابشر

يقوم المستخدم بالدخول إلى بوابة وزارة الداخلية على الإنترنت.

اختيار الاستعلامات الإلكترونية.

اختيار أيقونة الأحوال المدنية.

ولا يتم حجز موعد الأحوال المدنية، إلا إذا اتبعت هذه الخطوات أيضا وهي:

إدخال رقم الهوية الوطنية. وتاريخ الميلاد. الرمز المرئي للتحقق من الشخص الذي يستخدم الخدمة. الضغط على أيقونة التحقق من بياناتي.

ولإتمام حجز موعد الأحوال، يتم فتح شاشة المواعيد المُتاحة للاختيار من بينها حول الخدمات المطلوبة، ثم اختيار فرع الأحوال المدنية المطلوب مراجعته، كما تتيح الأحوال المدنية عبر موقع وزارة الداخلية العديد من الخدمات من بينها الاستعلام عن أحقية الفرد للقيام بأداء فريضة الحج حيث تتيح هذه الخدمة الإلكترونية للمواطنين والمقيمين الاستعلام عن أحقيتهم لأداء فريضة الحج هذا العام، وذلك عن طريق التأكد من أنهم لم يؤدوا فريضة الحج في السنوات الخمس الماضية.

رابط حجز موعد في الأحوال المدنية من خلال بوابة أبشر

يذكر أن خدمة حجز موعد لا تقتصر على الأحوال المدنية فقط حيث توفر هيئة الجوازات السعودية أيضا هذه الخدمة وكذلك بعض الجهات الحكومية والسفارات الموجودة في المملكة ويكون رابط حجز موعد في الأحوال المدنية 1440 عبر بوابة ابشر هو الأكثر شيوعا بين المواطنين في المملكة، كما تتيح الأحوال المدنية خدمة التحقق من صلاحية الهوية حيث تسمح هذه الخدمة للمواطنين بالاستعلام عن صلاحية الهوية الوطنية إلى جانب العديد من الخدمات التي تهدف جميعًا إلى التسهيل على المواطنين.