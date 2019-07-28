خطوات طباعة تصريح الحج 1440 عبر بوابة أبشر وزارة الداخلية

بعد حجز الحجاج في المسار الالكتروني يبحثون عن طريقة طباعة تصريح الحج 1440 ،وهذا نظرًا لأهمية التصريح فهو بوابة الدخول لهم عبر النقاط الأمنية التي يمرون عليها كما أن بعض النقاط الأمنية تأخذ نسخة من التصريح لديها ولذلك لابد من طباعة تصريح الحج 1440 بعدة نسخ لتكون مع الحاج فور عبوره على النقاط الأمنية التي سوف يمر عليها .

سبق وأعلنت وزارة الحج والعمرة عن فتح المسار الالكتروني لحجاج الداخل للحجز والتسجيل ودعت المواطنين والمقيمين في المملكة بالتسجيل للحج فقط من خلال بوابة المسار الالكتروني لحجاج الداخل حتى لا يقعوا فريسة للمواقع الأخرى التي تهدف لأخذ بياناتهم، ومن جانبها تقدم وزارة الحج والعمرة كل التساهيل الممكنة لديها من أجل التسهيل على حجاج الداخل والخارج أثناء تأدية مناسك الحج مثل تسهيل حجز التذاكر في قطار الحرمين والذي تم تخصيه لنقل حجاج الداخل والخليج للمناسك لتقليل من الازدحام المصاحب في تلك الأثناء وكذلك لتسهيل الذهب لمكة المكرمة والمدينة المنورة .

المسار الالكتروني لحجاج الداخل

قم بتسجيل الدخول إلى رابط المسار الالكتروني لحجاج الداخل عبر موقع وزارة الحج والعمر.

ادخل المدينة وعدد الحجاج المصاحبين لك من قم بإضافة البيانات الشخصية لك.

تتبع الخطوات حتى تصلك رسالة الجوال .

اذهب لموقع وزارة الداخلية للاستعلام عن أحقيقتك في الحج لهذا العام ستصلك رسالة عبر الجوال، بعدها تُرسل كافة البيانات لشركة الحج .

خطوات طباعة تصريح الحج 1440

لطباعة تصريح الحج 1440 عبر بوابة أبشر وزارة الداخلية عليك اتباع الخطوات التالية :

قم بالدخول إلى بوابة موقع أبشر وزارة الداخلية

انقر على كلمة الاستعلامات الإلكترونية لا تختار الخدمة المدنية ولا أحقيقة الحج فقد سبق لك التسجيل في ذلك بل اختر تصاريح الحج .

تظهر لك صفحة الدخول بها رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ورمز التحقق قم بإدخالهم.

من ثم قم بالضغط على خانة “الاستفسار عن حالة تصريح الحج ” في حالة قيام الوزارة باستخراج التصريح لك سيظهر لك في الوجه ، أما إذا لم يم استخراجه لك تظهر لك .

قم بالنقر على التصريح ثم انقر على طباعة تصريح الحج 1440 .

تحقق من الرقم أو الكود أعلى التصريح هو الذي يفتح لك النقاط الأمنية حاول ألا يمسه شيء ومن الأفضل طباعة تصريح الحج 1440 بعدة نسخ فبعض النقاط الأمنية تأخذ صورة من تصريح الحج لديها .

تحديث : أعلن المتحدث الرسمي الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن التصاريح لشركات الحج المسجلين لدى الوزارة أوضح أن بإمكان كافة المواطنين المسجلين في الشركات المصرح بها من قبل وزارة الحج والعمرة يمكنهم طباعة تصريح الحج إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب لمصلحة الأحوال المدنية ودعا المواطنين التأكد من نظامة عمل الشركة الواقع الاختيار عليها لتوفير خدمات الحج وحذر المواطنين من الخدمات غير النظامية وأكد ضرورة الحصول على تصريح الحج لمن يرغب .