خطوات طلب تمويل من خلال منصة سلفة الإلكترونية 1441/2020

منصة سلفة الإلكترونية تقوم بتقديم مبالغ فورية صغيرة، تتراوح ما بين الألف ريال إلى الخمسة آلاف ريال سعودي، لمساعدة الأفراد على تلبية احتياجاتهم الطارئة، حيث أشارت منصة التمويل إلى أن العميل سوف يتمكن عبر الانترنت من الحصول على تمويل فوري دون الحاجة لزيارة أي فرع أو منشأة، فقط حدد مبلغ التمويل المطلوب ثم يحدد مدة السداد المتوافقة مع داخله ومصروفه الشهري ليتمن من عملية السداد بشكل مريح.

خطوات طلب تمويل عبر موقع سلفة

أعلنت منصة التمويل أن عملية الطب لا تستغرق عملية التسجيل سوى 15 دقيقة كحد أقصى، كل ما عليك فعله هو الدخول عبر الرابط التالي “اضغط هنا”، ثم اختيار المبلغ المراد، ثم طريقة السداد بالشهور، الضغط على طلب تمويل الآن، إدخال رقم الجوال، والبريد الإلكتروني، وكلمة السر في حال سبق وأن قمت بعملية التسجيل، التأشير على إقرار المعلومات المدخلة، قبول الشروط والأحكام، واستكمال عملية التسجيل.

شروط الحصول على تمويل من موقع سلفة

تعتبر سلفة أول منصة سعودية مصرحة من مؤسسة النقد العربي السعودي تقديم التمويل الشخصي للمواطنين باستخدام التقنية المالية الممزوجة بأدوات الذكاء الاصطناعي ولغة تعلم الآلة لتسعير الائتمان وعملية التمويل، لتتمكن من الحصول على تمويل يجب أن تتوفر لديك الشروط التالية: