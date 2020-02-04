خطوات طلب سلفة 1441 || رابط منصة sulfah أونلاين للتمويل الشخصي السريع

مع إطلاق منصة سلفة المصرح لها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للتمويل متناهي الصغر للمواطنين، نقدم لكم بموقع كلمة دوت أورج بيان خطوات طلب سلفة 1441 من الموقع الالكتروني لشركة سلفة، حيث تم إنشاء موقع إلكتروني شامل كافة ما يحتاج غليه المواطنين راغبي التسجيل والحصول على تمويل شخصي سريع في دقائق، وإيداع المبلغ بالحساب البنكي للعميل، مع سداد على فترات طويلة مجدولة، بهامش ربح تنافسي.

خطوات طلب سلفة 1441

خطوات سهلة يقدمها لكم موقع سلفة الالكتروني، والذي يتضمن شروط تقديم طلب سلفة، وكيفية إنشاء حساب جديد، وأيضا التواصل مع الموقع سواء من خلال الاتصال على الرقم الهاتفي المذكور بالموقع (920000327)، أو التواصل من خلال إرسال رسالة عبر البريد الالكتروني من نموذج الاتصال، ويتم اتباع خطوات سهلة، في دقائق معدودة تطلب السلفة، ويتم بحث الطلب، ثم إيداع المبلغ بالحساب البنكي.

مميزات منصة سلفة

ذكرت المنصة لتعريف المواطنين بها عبر موقعها الرسمي سلفة الالكتروني، بأن المنصة تعمل على تقديم التمويل الشخصي للأفراد بالاعتماد على التقنية المالية بطريقة (Fintech)، من خلال وسيلة سهلة وميسرة دون عناء الذهاب لمقر أو موقع الشركة، بل وأنت في منزلك أو عملك تقدم عليها عبر تطبيق سُلفة.

مزايا سلفة الالكترونية

خدمة سريعة وفورية

لا يتم تحويل الراتب

تتوافق سلفة مع أحكام الشريعة الإسلامية

فترات سداد سهلة ومجدولة

هامش الربح تنافسي بالشركة

طريقة تقديم طلب سلفة

ثلاث مراحل يمر بهم طلب سلفة وهم:

تحديد قيمة مبلغ التمويل: وذلك من خلال تحديد المبلغ ما بين (ألف و 5 آلاف) ريال سعودي، وتحديد السداد له بالشهور

ثم تسجيل البيانات المطلوبة: وهي البيانات الشخصية للعميل، ورفع مستندات الدخل.

استلام قيمة التمويل: بعد الانتهاء من الطلب يتم مراجعته، والذي يتم في دقائق ثم إيداع المبلغ في الحساب الشخصي للعميل.

خطوات ميسرة وسهلة ويتم الحصول على سلفة لمن يبحث عن “أريد سلفة” في المملكة العربية السعودية، عبر تطبيق سلفة السعودية للتمويل متناهي الصغر والمقتصرة تطبيقها حاليا على المواطنين حاملي الجنسية السعودية.