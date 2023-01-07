خطوات طلب مساعدة فورية من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية 2023

يبحث الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية عن رقم واتساب الوليد بن طلال من أجل طلب مساعدة مالية وبالطبع قامت مؤسسة وليد بن طلال بتوفير رقم يمكن من خلاله التواصل معها من أجل طلب مساعدة للفئات ذات الدخل المنخفض ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الطريقة التي سيتم من خلالها طلب مساعدة من الوليد بن طلال.
مساعدة مؤسسة الوليد بن طلال
قامت مؤسسة الوليد بن طلال بالمملكة العربية السعودية بتقديم رقم يمكن التواصل عن طريقه في أي وقت من أجل أن يتم طلب مساعدة والرقم هو 00966577009972 وبخلاف ذلك الرقم فيمكن التواصل مع المؤسسة بكل سهولة عن طريق البريد الإلكتروني، كما يمكن التواصل مع الوليد بن طلال بشكل مباشر من خلال الاتصال بالرقم التالي 0096611211 كما يمكن أن يمكن التواصل عن طريق الاتصال برقم مكتب الوليد بن طلال في برج المملكة وهو (0505555555) أو يمكن التواصل بكل سهولة عبر الاتصال بالرقم التالي +0000-211-11966.
خطوات التسجيل لطلب مساعدة مالية من الوليد بن طلال
عملت مؤسسة الوليد بن طلال على توفير المساعدات المالية للفئات المحتاجة من أجل توفير كافة الاحتياجات اليومية لهم بالإضافة لتوفير طريقة سهلة يمكن من خلالها التقديم لطلب المساعدة وفيما يلي خطوات التسجيل لطلب مساعدة مالية من الوليد بن طلال:-
- في البداية يتم التوجه إلى الرابط الخاص بمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية
- فور الدخول إلى الموقع يتم النقر على أيقونة تسجيل جديد.
- القيام بملأ كافة الخانات الفارغة من خلال كتابة كلًا من اسم مقدم الطلب مع عنوان البريد الإلكتروني.
- ثم يتم كتابة رقم الهاتف بالإضافة لرقم الهوية الوطنية.
- بعد ذلك يتم كتابة كلمة المرور ثم يتم كتابتها مرة أخرى من أجل التأكيد عليها.
- يتم الانتظار ثم النقر على زر تسجيل الدخول من أجل تفعيل الحساب بكل سهولة.
- ثم يتم الانتظار وسيأتي إليكم رسالة يتم التأكيد فيها على أنه قد تم التسجيل في المؤسسة بنجاح.
- ويمكن الآن التقديم من أجل طلب مساعدة من المؤسسة بكل سهولة.