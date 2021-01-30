خطوات ورسوم تجديد الرخصة المنتهية في السعودية من الأمور التي يحتاج إليها المواطنين السعوديين في المملكة، حيث أن عملية تجديد الرخصة بعد انتهاءها قد أصبحت سهلة لعملها، لأن الأمر أصبح يتم إلكترونيا، وذلك لتسهيل الحكومة على الشعب عملية التجديد لأنه أمر ضروري على كل فرد مقيم في أرض المملكة، لهذا تم عمل موقع إلكتروني يتيح عمل تجديد للرخصة من خلاله بطريقة سهلة، وقد فعلت الحكومة تلك الطريقة بسبب الظروف الحالية، وذلك يجعل المواطن لا يحتاج للذهاب لمكتب المرور والانتظار ليتم تجديد الرخصة.

خطوات ورسوم تجديد الرخصة المنتهية في السعودية

إن خدمة تجديد الرخصة التي أتاحتها الحكومة من أفضل الخدمات لأنها وفرت على السائقين عدم الذهاب للإدارة وتكبد عناء الانتظار حتى يتم تجديد الرخصة، فيمكنك الآن من بيتك الدخول إلكترونيا والقيام بتجديدها بكل سهولة ويسر، وذلك عن طريق دخول أصحاب الرخص على منصة تمسي ابشر واتباع بعض الخطوات المحددة للتجديد، وستتم عملية التجديد في عدة دقائق، وقد أعلنت الحكومة عن المدة وهي 6 أشهر قبل انتهائها، و شهرين من تاريخ انتهائها قبل صدور غرامة، وتوجد بعض الخطوات من اللازم اتباعها لتتمكن من تجديد الرخصة كالآتي :

الدخول للمنصة من هنا.

بعدها تدخل على الأفراد.

يتم تسجيل بعض البيانات مثل الاسم ورقم الهوية وكلمة السر في الخانات المحددة.

بعدها نضغط log in.

بعدها تدخل على صفحة تبحث عن خدماتي.

بعدها اختار the traffic.

وتحدد التجديد.

بعدها تحدد نوع الرخصة المطلوبة.

تملأ البيانات المطلوبة منك.

التأكد منها مرة أخرى.

اضغط إرسال.

وفي النهاية لقد تحدثنا في هذا المقال عن خطوات ورسوم تجديد الرخصة المنتهية في السعودية، ثم ما هي الخطوات التي يجب القيام بها لتجديد الرخصة.