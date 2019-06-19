خطوات وشروط الاستفادة من منصة جود الإسكان

كشفت منصة جود الإسكان، في بيان رسمي اليوم عن دعم 319 حالة مستحقة من الحالات السكنية التي تم إدراجها في مسار (دعم الإيجار)، حيث بدأ الكثير من المواطنين في البحث عن شروط الاستفادة من جود الإسكان، وذلك من أجل الحصول على الدعم المقدم من المنصة، حيث إن الدعم المقدم شمل الأسر المستحقة في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الباحة، وجازان، ووصل عدد المستفيدين إلى أكثر من 1154 فرداً، وقد تم توزيع الحالات التي شملها الدعم.

الاستفادة من جود الإسكان:

وأوضحت وزارة الإسكان السعودية، أن يتم التأكد من استحقاق كافة الحالات، وذلك وفق معايير دقيقة من أجل ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في المملكة العربية السعودية، مع مساعدة الأسر في تحمل الأعباء المترتبة على الظروف التي تعرضوا لها.

وقد شملت الحالات التي شملها دعم جود الإسكان، الأسر المستحقة لسداد إيجار المسكن، والتي صدر بحق رب الأسرة المستأجر أو الراهن حكم تنفيذي بسبب السجن أو المرض أو ضعف القدرة المادية أو الوفاة، بالإضافة إلى الموقوفين على ذمم قضايا مالية متعلقة بالسكن، وتهدف المنصة لمساعدة كافة المواطنين الأكثر احتياجاً في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية.

كما حصلت المنصة على دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بقيمة 100 مليون ريال سعودي، كما منح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، المنصة بمبلغ 50 مليون ريال.