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خطوات وشروط التسجيل في برنامج زائرون

بواسطة عزت محمد
طريقة التسجيل في برنامج زائرون خطوات وشروط التسجيل في برنامج زائرون

قامت وزارة الصحة السعودية بتوفير  خدمة إلكترونية تدعى “زائرون” وهذه الخدمة مقدمة لأي ممارس صحي داخل أو خارج المملكة، حيث يمكن للممارس الصحي الإنضمام إلى برنامج زائرون عبر تقديم طلب للإنضمام وإرفاق كل خبراته ومؤهلاته وإدخال كافة البيانات المطلوبة، وفي هذا المقال سنتحدث عن خطوات وشروط التسجيل في البرنامج.

1 ما هي الشروط الواجب توافرها للتسجيل في برنامج زائرون؟
2 ما هي خطوات التسجيل في برنامج زائرون؟
3 ما هي رسوم الإنضمام إلى برنامج زائرون؟

ما هي الشروط الواجب توافرها للتسجيل في برنامج زائرون؟

  • يجب على الممارس الصحي أن يقوم بالتسجيل في بوابة النفاذ الموحد
  • وأن يكون لدى الممارس الصحي “رقم تصنيف” في هيئة التخصصات الصحية

ما هي خطوات التسجيل في برنامج زائرون؟

  1. قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج زائرون
  2. قم بالتسجيل في بوابة النفاذ الموحد والتي منها سوف تقوم بالتسجيل في منصة وزارة الصحة من خلال كتابة إسم المستخدم الخاص بك ورقم المرور والضغط على “تسجيل الدخول”
  3. بعد الموافقة على طلب زائرون قم بالضغط على “الإنضمام لنظام زائرون”
طريقة التسجيل في برنامج زائرون
خطوات وشروط التسجيل في برنامج زائرون

بعد أن تقوم بالتسجيل في البرنامج يجب عليك الإنتظار حتى يتم الموافقة على طلبك من قبل وزارة الصحة السعودية، ومن ثم إستعراض طلبات الإحتياجات في المؤسسات والمستشفيات الصحية، وفي حال تمت الموافقة على طلب الإنضمام وبعد مدة أراد الممارس الصحي فسخ العقد يمكنه ذلك عبر تقديم طلب لفسخ العقد ثم موافقة الإدارة العامة على ذلك، أما إذا أراد الممارس الصحي الإستمرار حتى بعد إنتهاء مدة العقد فيمكنه ذلك أيضا عبر تقديم طلب التمديد ثم موافقة الإدارة العامة على هذا الطلب.

ما هي رسوم الإنضمام إلى برنامج زائرون؟

  • رسوم الخدمة مجانية لا يتم دفع أي مقابل مادي.
عزت محمد

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