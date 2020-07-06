خطوات وكيفية التسجيل حجاج الداخل رابط وزارة الحج والعمرة 2020 -1441 haj gov sa

أعلنت وزارة الحج والعمرة اليوم عن موعد بدء التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية وفقا لمجموعة من الشروط، أبتداء من اليوم وحتي يوم 19 ذو القعدة 1441 هـ وهذا التسجيل يعتبر مبدئي ولا يعتبر نهائي إلا بعد أن تصدر الموافقة النهائية من المسار بعد التأكد من مطابقة كل المعايير الصحية والتنظيمية، فمن المقرر إرسال رسالة للمتقدمين عبر رسالة نصية علي الجوال.

وزارة الحج تسجيل حجاج الداخل

وفي حالة عدم استكمال المتطلبات سيعتبر الطلب المقدم لاغي وفي حالة عدم ثبوت البيانات التي تم تسجيلها من حق وزارة الحج والعمرة إلغاء الموافقة، ويشترط أن لا يكون المتقدم مصاب بأمراض القلب والضغط أو أي أمراض تنفسية أو مرض كورونا المستجد أو مشتبه به، وأن يكون عمره من 20 وحتي 65 عام ولم يسبق له الحج.

كيفية التسجيل في الحج

ونقدم لكم خطوات التسجيل لكل من المقيمين والمواطنين لاستخراج تصريح الحج هذا العام من خلال موقع وزارة الحج والعمر كما في الخطوات التالية :

الدخول علي موقع وزارة الحج والعمرة الإلكتروني.

الدخول علي صفحة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.

اختيار طلب حجز من قائمة حجز الخدمات (localhaj.haj.gov.sa).

قم بإدخال كل البيانات المطلوبة وهي (رقم هوية الحاج، وتاريخ ميلاده).

والقيام بسداد المبلغ المطلوب.

ومن خلال موقع وزارة الحج والعمرة يمكن الاستعلام عن كيفية استخراج تصريح حج للمقيمين والمواطنين، والاستعلام عن حالة الحجز وإلغاء الحجز والعديد من الخدمات الأخري.