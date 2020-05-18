خطوات وكيفية التسجيل في نظام نور طلاب الصف الأول رابط noorresults.moe.gov.sa

يسأل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن كيفية التسجيل فس نظام نور للصف الأول الابتدائي للعام الجديد، وكذلك الاستعلام عن نتائج نظام نور للعام الدراسي 1441 / 1440 هـ وأعلنت وزارة التعليم عن النتائج مع التأكيد انه يمكن الاستعلام والاطلاع علي النتائج برقم السجل المدني أو الهوية فقط، ويمكن لأولياء الأمور متابعة أداء أبنائهم من الطلبة والطالبات والدخول للتسجيل لهم في الصف الأول الابتدائي، مع أمكانية الاستعلام عن النتائج الفضلية والشهرية التي يجريها المعلمون.

التسجيل في نظام نور

كما يمكن التسجيل للطلاب بمرحلة رياض الأطفال وقد عملت وزارة التعليم عن إنهاء العملية التعليمية للطلاب والطالبات عن بعد ونجاحهم ونقلهم للصفوف التالية، ووفرت الوزارة البدائل التعليمية المناسبة لاستمرار العملية التعليمية في ظل هذه الظروف الحالية وحقق نتائج جيدة في النتائج النهائية والأداء أيضا، مع توفير المناهج التعليمية بعد تعليق الدراسة وتوفير منصات تعليمية عديدة، ونقدم لكم كيفية التسجيل في نظام نور للطلاب الجدد بالفصل الدراسي الأول الابتدائي.