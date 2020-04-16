خطوة بخطوة...الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال منصة أبشر الجوازات 2020

تعد خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة 2020 من أهم الأولويات للوافدين،قامت وزارة الداخلية السعودية بالاستعانة بمنصة أبشر الجوازات بتقديم العديد من الخدمات للمغتربين في دولة المملكة العربية السعودية، وتصل عدد الخدمات التي تقدمها إلى ما يقارب حوالي 160 خدمة إلكترونية، ويذكر أن المنصة واحدة من التطورات التكنولوجية الحديثة التي تريد المملكة العربية السعودية تحقيقها ضمن رؤية 2030.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة

الكثير من المقيمين في المملكة العربية السعودية حريصين كل الحرص على معرفة مواعيد تسديد أو تجديد الإقامة حتى لا يكونوا عرضة للعقوبات ودفع الغرامات المالية، التي تم إدراجها في حالات التأخير عن سداد رسوم الإقامة التي تنتهي بالترحيل، إليكم خطوات الاستعلام عن الإقامة، وهي على النحو التالي:

أولاً الدخول مباشرة إلى بوابة أبشر الإلكترونية. أختيار أيقونة أبشر للخدمات الإلكترونية. ثم اختيار أيقونة الجوازات على اليسار. تفتح نافذة جديدة تطلب منك ملء البيانات المطلوبة التالية “رقم الهوية أو الإقامة، تاريخ الميلاد، كتابة الرمز المرئي”. ثم الضغط على أيقونة التحقق من بياناتك.

عقوبة عدم تجديد الإقامة

قامت وزارة الداخلية السعودية بوضع مجموعة من العقوبات على من لا يقوم بعملية تجديد الإقامة، والتي تأتي على النحو التالي: