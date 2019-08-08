خطوة بخطوة رابط الاستعلام عن المقطوعة برقم الهوية والشروط الواجب تنفيذها

الاستعلام عن المقطوعة برقم الهوية من الخدمات الهامة التي يسعى إليها الكثيرون وتعمل المملكة العربية السعودية على إدخال الفرحة إلى قلوب المواطنين وخاصة خلال الأعياد، وهو ما يتم بالفعل على الموقع الرسمي للمقطوعة، فيمكن الاستعلام عن موعد صرف الأموال والحصول على الدفعات قبل عيد الأضحى المبارك، تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة بتوفير العديد من الخدمات التي تسعد المواطن، وأهم هذه الخدمات خدمة المقطوعة التي تقدم الأموال عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي لمساعدة الأسر على المعيشة، وبهذا يقاوم المواطن الغلاء وتطبيق القيمة المضافة على السلع والخدمات، ويتم توضيح رقم محدد للاستعلام عن المقطوعة، ووضع رقم 19911 لتقديم الشكاوى والاستفسارات، وذلك لحل كافة المشاكل وتسهيل الأمر على المواطنين.

رابط الاستعلام عن المقطوعة

يتم الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

تسجيل كافة البيانات بالطريقة الصحيحة، وضغط كلمة حفظ.

لابد من الدخول لتحديث البيانات لسرعة البت فيها، وذلك لكثرة العدد المتقدم ووجود قوائم الانتظار.

وإذا تأخرت المقطوعة على المواطن عليه الاتصال على رقم خدمة العملاء.

يمكنك معرفة رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المقطوعة الدفعة الأخيرة.

شروط الحصول على المقطوعة

يتم صرف المقطوعة للأسر الأكثر احتياجاً.

لابد ألا يقل سن المتقدم للحصول على المقطوعة عن عمر 35 عام.

لابد ألا يقل سن الزوج والزوجة عن 35 عام.

لابد ألا يتجاوز الدخل الشهري الحد الأدنى من المقطوعة.

لابد من تقديم كافة البيانات التي تخص الأسرة من حيث عدد الأفراد و الأعمار والمراحل التعليمية، والدخل لمن يعمل، ورقم الحساب البنكي.

يتم صرف المقطوعة لمن يحصل على المعاش الضماني، ولا يحصلون على دخل آخر.

يتم صرف المقطوعة لمن لا يملكون السجلات الزراعية والتجارية.

الاستعلام عن المقطوعة برقم الهوية

من ناحيته أكد الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي أن المبلغ الذي تم اعتماده يبلغ 199992541 ريال، وتم الصرف الفعلي لنحو 15 ألف أسرة عن طريق إيداع المبلغ المالي في الحساب البنكي الخاص بالمواطن، للمساعدة في تحسين المعيشة.

ويتم صرف دفعة أخرى خلال شهري دو القعدة وذو الحجة 1440، وتضمن الوزارة تحديث البيانات من وقت لآخر ليظهر الطلب أمام المختصين، ويتم البت في الطلب بصورة أسرع للحصول على المقطوعة.

كما توفر الوزارة من خلال الهيئة العامة للزكاة خدمة زكاتي الإلكترونية، وهي خدمة مقدمة للأفراد لإخراج الزكاة الكترونياً من خارج المملكة أو داخلها.