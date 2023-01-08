“خلال أيام”.. التعليم السعودية تعلن موعد إجازة نهاية الأسبوع المطولة الثانية

نشرت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية مع بداية العام الدراسي الجاري، التقويم الدراسي للعام الدراسي 1444، وتضمن التقويم الدراسي كافة الإجازات الرسمية التي يحصل عليها الطلاب على مدار العام، من إجازات المناسبات الدينية مثل إجازة عيد الفطر المبارك، أو إجازات المناسبات الوطنية من إجازة اليوم الوطني وإجازة يوم التأسيس، كما أوضح التقويم الدراسي مواعيد إجازات نهاية الأسبوع المطولة ومواعيد بداية ونهاية الفصول الدراسية الثلاثة.

موعد إجازة نهاية الأسبوع المطولة الثانية

وطبقًا للتقويم الدراسي المعتمد بالمملكة العربية السعودية، فيحصل الطلاب على إجازة نهاية الأسبوع المطولة الثانية خلال الفصل الدراسي الثاني الجاري في الموعد التالي:

تبدأ إجازة نهاية الأسبوع المطولة الثانية اعتبارًا من نهاية دوام يوم الخميس المقبل الموافق 12 يناير 2023، ويحصل الطلاب على إجازة رسمية أيام الجمعة والسبت والأحد والاثنين.

موعد إجازة يوم التأسيس

كما يحصل طلاب المدارس السعودية على إجازة رسمية أخرى خلال الفصل الدراسي الثاني، بمناسبة يوم التأسيس بالمملكة العربية السعودية، وتأتي الإجازة في الموعد التالي:

موعد إجازة يوم التأسيس يومي الأربعاء والخميس 22 و23 فبراير 2023.

موعد نهاية الفصل الدراسي الثاني

وكشفت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن موعد نهاية الفصل الدراسي الثاني الجاري، وأكدت الوزارة بأن إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني تبدأ وفقًا للموعد التالي: