“خلال أيام”.. التعليم السعودية تعلن موعد إجازة نهاية الأسبوع المطولة الثانية
نشرت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية مع بداية العام الدراسي الجاري، التقويم الدراسي للعام الدراسي 1444، وتضمن التقويم الدراسي كافة الإجازات الرسمية التي يحصل عليها الطلاب على مدار العام، من إجازات المناسبات الدينية مثل إجازة عيد الفطر المبارك، أو إجازات المناسبات الوطنية من إجازة اليوم الوطني وإجازة يوم التأسيس، كما أوضح التقويم الدراسي مواعيد إجازات نهاية الأسبوع المطولة ومواعيد بداية ونهاية الفصول الدراسية الثلاثة.
موعد إجازة نهاية الأسبوع المطولة الثانية
وطبقًا للتقويم الدراسي المعتمد بالمملكة العربية السعودية، فيحصل الطلاب على إجازة نهاية الأسبوع المطولة الثانية خلال الفصل الدراسي الثاني الجاري في الموعد التالي:
- تبدأ إجازة نهاية الأسبوع المطولة الثانية اعتبارًا من نهاية دوام يوم الخميس المقبل الموافق 12 يناير 2023، ويحصل الطلاب على إجازة رسمية أيام الجمعة والسبت والأحد والاثنين.
موعد إجازة يوم التأسيس
كما يحصل طلاب المدارس السعودية على إجازة رسمية أخرى خلال الفصل الدراسي الثاني، بمناسبة يوم التأسيس بالمملكة العربية السعودية، وتأتي الإجازة في الموعد التالي:
- موعد إجازة يوم التأسيس يومي الأربعاء والخميس 22 و23 فبراير 2023.
موعد نهاية الفصل الدراسي الثاني
وكشفت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن موعد نهاية الفصل الدراسي الثاني الجاري، وأكدت الوزارة بأن إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني تبدأ وفقًا للموعد التالي:
- تبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 2 مارس 2023 المقبل.
- تستمر الإجازة لمدة عشرة أيام رسمية، ليعود الطلاب إلى الدوام الدراسي مع بداية الفصل الدراسي الثالث والأخير.
- وشددت الوزارة على ضرورة عودة الطلاب إلى المدارس مرة أخرى، مع بداية الفصل الدراسي الثالث يوم 12 مارس 2023، مؤكدة على أهمية عدم التغيب عن المدارس والالتزام بحضور الدوام الدراسي.