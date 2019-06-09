خلال ساعات إيداع الدفعة 19 من حساب المواطن وبدء استقبال طلبات الإعتراض

أعلن مسئولي حساب المواطن منذ عدة أيام أن يوم الإثنين الموافق 7 شوال 1440 10 يونيو 2019، هو موعد إيداع الدفعة 19 للمستفيدين من برنامج حساب المواطن السعودي، وقد أكد المسئولين أن مواعيد الصرف ثابت وتوافق العاشر من كل شهر ميلادي، ولن يتم تغييرها إلا إذا وافق ذلك اليوم أجازة رسمية، ويكون التعديل بالتقديم يوم أو يومين على أقصى تقدير، وجاء ذلك في ردهم على مطالب بتقديم مواعيد استحقاق الدفعة الحالية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كيفية زيادة دعم حساب المواطن

هذا ومن المعروف أنه يتم حساب القيمة المستحقة للأسرة السعودية وفقًا لعدد أفرادها وللدخل الإجمالي لها، وكذلك لمعدل استهلاكها من الوقود والكهرباء، لذلك نصح الكثيرون المواطنين السعوديين بضرورة توفير ذلك الاستهلاك، مما سوف ينعكس على زيادة القيمة التي سوف يحصلون عليها وهي أسهل طريقة لزيادة دعم حساب المواطن.

وقد رد الحساب على استفسار أحد المواطنين بشأن أقل مبلغ دعم يمكن للمواطن السعودي الحصول عليه من هذا البرنامج، بأنه يجب عليه الدخول على الموقع الإلكتروني للحساب من هنا ، ثم استخدام حاسبة حساب المواطن الموجودة عليه، وذلك لمعرفة القيمة المستحقة له.

تلقي طلبات الاعتراض

هذا وبمجرد أن تصبح الدفعات مُتاحة للمواطنين سوف يتم فتح باب تقبل الاعتراضات على البوابة الإلكترونية للحساب، كما حدث في المرات السابقة، وفي حالة ثبوت تضرر المواطن من القيمة المستحقة له فإنه سوف يتم تعويضه على الفور، كما طالب مسئولي حساب المواطنين كل الأسر السعودية بضرورة المسارعة بالتسجيل، حتى يدخلون في استحقاقات دفعات شهر يوليو المُقبل والتي سوف يتم صرفها هي الأخرى يوم 10 من الشهر المقبل.

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