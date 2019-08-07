خلال ساعات.. إيداع حساب المواطن الدفعة 21

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد إيداع حساب المواطن الجديد دفعة شهر أغسطس 2019 بعد تقديمه بيومين لأول مرة تزامناً مع إجازة عيد الأضحي المبارك 2019 بعدما أعلن المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن سلطان القحطاني عبر تويتر أنه من المُقرر أن يكون موعد إيداع الدفعة 21 يوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2019، جديراً بالذكر أن حساب المواطن قد انطلق منذ نحو عامين بهدف تخفيف العبئ على الأسر من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط حتى لا يتأثروا بالتوسعات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي.

التسجيل في دفعة حساب المواطن القادمة 22

وفق ما أعلنه برنامج حساب المواطن عبر تويتر بضرورة التسجيل لمستفيدي الدعم قبل موعد حساب المواطن الذي من المُقرر له أن يتم إيداعه غداً الخميس وذلك للإستفادة من دفعة سبتمبر القادمة عبر رابط حساب المواطن، على أن ينتهي التسجيل في مساء اليوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس.

موعد إيداع حساب المواطن

يبدأ إيداع حساب المواطن الخاص بالدفعة 21 خلال ساعات قليلة بعد تغيير موعد صرف حساب المواطن المُعتاد عليه يوم العاشر ميلادياً في حالة لم يُصادفه عطلة رسمية، ففي هذه الحالة يتم تقديم أو تأخير الموعد بنحو يوم واحد فقط، ويُمكن الدخول على رابط حساب المواطن للتعرف على تفاصيل الدفعة 21 فور إيداعها.

رقم حساب المواطن

في إطار الجهود التي يبذلها برنامج حساب المواطن من أجل الرد على كافة الاستفسارات الخاصة بمستفيدي الدعم تم تخصيص رقم 19912 للرد على كافة الإستفسارات التي تتعلق ببرنامج حساب المواطن وذلك في أيام الأحد، الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، والخميس، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً.