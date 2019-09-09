“خلال ساعات” موعد صرف دفعة سبتمبر دفعة 22 حساب المواطن وشروط الاستحقاق للمبالغ المالية بعد التحديثات







قام برنامج حساب المواطن في الأونة الأخيرة، يُقدم للمواطنين دعم مالي لمواجهة الغلاء الذي حدث في المملكة العربية السعودية، وفي الساعات الجارية يشغل بال الكثير من الأفراد موعد صرف الدفعة الـ22 من حساب المواطن، حيث أصبح بإمكان كل فرد الإستعلام عن دعم حساب المواطن ،ومعرفة نتائج أهلية حساب الموطن، وموعد صرف الدعم من خلال بوابة حساب المواطن ، ومن خلال موقع “كلمة دوت اورج” سوف نوافيكم بكل الأخبار فيما يهتم بالأمر.







موعد صرف الدعم من حساب المواطن دفعة سبتمبر

جاءت تصريحات من مصادر موثوقة من حساب المواطن، تؤكد على أنه قد تم إيداع الدعم لشهر سبتمبر الدفعة 22 في الحسابات البنكية، ويمكن للمواطنون الاستعلام عن صرف حساب المواطن وصرفه خلال الساعات القادمة، حيث أنه من المقرر أنه يتم إيداع دعم حساب المواطن يوم 10 من كل شهر ميلادي، وهو الموعد الأساساي لرف الدغعات ، والآن وقت وقت قليل يفصلنا عن صرف حساب المواطن دعم سبتمبر الدفعة رقم 22، والتي من المقرر صرفها غداً الثلاثاء 10 سبتمبر 2019.







شروط الأهلية في حساب المواطن







أن يكون المستفيد دائم الإقامة في المملكة العربية السعودية. يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. يستثنى من الشرط الثاني ابن أو ابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية والذين يحملون بطاقات التنقل. يجب أن لا يكون المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن







الدخول على رابط برنامج حساب المواطن.

كتابة البيانات المطلوب

في حالة القبول وموافقة الشروط المطلوبة يتم إرسال رسالة على الهاتف بالقبول.