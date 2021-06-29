خلال 30 دقيقة قرض شخصي من بنك الراجحي “وطني” بشروط ميسرة

يعتبر قرض شخصي من بنك الراجحي واحد من المنتجات والخدمات المصرفية التي يتيحها بنك الراجحي أحد أكبر المصارف الإسلامية في المملكة العربية السعودية والمنطقة، ويقدم لعلمائه الكثير من التسهيلات والتيسير في شروط الحصول على التمويل الذي يلبي احتياجات العملاء، وفي هذه المقالة نستعرض شروط الحصول على تمويل بقيمة 500 ألف ريال سعودي، والأوراق المطلوبة وطريقة التقديم.

قرض شخصي من بنك الراجحي

مزايا قرض شخصي من بنك الراجحي منتج “وطني”

تتنوع منتجات مصرف الراجحي ومن أبرزها منتج “وطني” الذي يتميز بالتالي:

يتوافق تمويل وطني مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث حصل على موافقة الهيئة الشرعية في مصرف الراجحي وحصل على مصادقتها.

فترات سداد القرض مرنة، حيث تصل فترة سداد الأقساط إلى 60 شهرًا.

تجارة السلع، تمويل وطني يقوم على شكل تجارة السلع وذلك بهدف الحماية من تقلب الأسعار .

إمكانية الحصول على تمويل وطني من مصرف الراجحي، خلال فترة وجيزة للغاية، حيث يمكن الحصول على القرض خلال 30 دقيقة فقط.

شروط الحصول على قرض شخصي من بنك الراجحي “وطني”

يشترط مصرف الراجحي شروطًا ميسرة للحصول على تمويل وطني وتشمل التالي:

ألا يزيد عمر العميل عن 60 عاماً للموظفين، و70 سنة للمتقاعدين (عند سداد آخر قسط).

أن تكون جهة العمل التي ينتمي إليها العميل ضمن الجهات المعتمدة لدى مصرف الراجحي.

ألا يقل دخل العميل السعودي الموظف عن 2,000 ريال، والمتقاعد عن 1,900 ريال.

ألا يقل دخل المقيم عن 5,000 ريال.

أما الوثائق المطلوب توفيرها عند تقديم طلب القرض فهي:

بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة للعميل المقيم.

شهادة تعريف الراتب.

تثبيت الراتب.

نموذج طلب التمويل.

طرق تقديم طلب قرض شخصي من بنك الراجحي “وطني”

يمكن للراغبين سواء المواطنين او المقيمين في المملكة الحصول على تمويل شخصي من بنك الراجحي “منتج وطني” تقديم طلب بعدة طرق وتتمثل بالتالي: