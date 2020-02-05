خمسة أيام تفصلنا عن إيداع الدفعة الجديدة في حساب المواطن

يبحث الكثير من المستفيدين في دولة المملكة العربية السعودية حول موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن بالنسبة للكثير من المستفيدين الذين هم قد استوفوا شروط الاهلية والاستحقاق التي بينها البرنامج، ويعتبر هذا البرنامج من أبرز البرامج التي تعمل على مساعدة المواطنين في سبيل تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة من خلال المساعدات المالية التى يتم صرفها للكثير من المواطنين في دولة المملكة، حيث أكد البرنامج على ضرورة استيفاء الشروط التى أوضحها البرنامج من أجل الإستفادة من الدعم المقدم للمواطنين بصورة شهرية.

توقيت صرف وإيداع حساب المواطن الدفعة الجديدة

كشفت الكثير من القائمون على برنامج المواطن على انه سوف يتم إيداع الدفعة الجديدة من البرنامج في العاشر من الشهر الحالي وهي دفعة شهر فبراير من العام 2020، وتم صرف تلك المساعدة في حسابات المستفيدين البنكية بصورة مباشرة، وتعمل تلك المساعدة على تحسين المستوى المالي والاقتصادي للمواطنين في السعودية.

شروط الأهلية والإستحقاق في حساب المواطن