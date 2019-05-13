دانة القحطاني في آخر فيديو لها قبل وفاتها .. وداعا نجمة سناب شات

تصدر اليوم الاثنين الثامن من رمضان الموافق 13 مايو لعام 2019، خبر وفاة نجمة سناب شات الطفلة دانة القحطاني مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أعلن والدها خبر وفاتها إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة، حالة من الحزن تملك جميع رواد مواقع التواصل ومتابعي الطفلة المحبوبة بعد علمها بالخبر، وفي دقائق قليلة تصدر هاش تاج #وفاة_دانا_القحطاني موقع التغريديات تويتر، ليصبح الوسم الأول في أغلب الدول العربية، نتيجة للحزن والصدمة التي أصابت الجميع ودعتهم للمشاركة في التعبير عن تأثرهم الكبير بحادث وفاة الطفلة الأشهر على موقع سناب شات والملقبة بـ”نجمة سناب شات”.

أخت دانة القحطاني تنعيها عبر حسابها على تويتر

قبل أن نستعرض ما كتبته أخت دانة القحطاني في نعيها لا يسعنها إلى أن نقدم واجب العزاء لأسرة الفقيدة، ونحييهم على ثباتهم وصبرهم في تقبلهم للخبر الحزين، حيث عبرت أختها عن ذلك بشكل جلي عندما قالت عبر صفحتها الشخصية:

“بعد قضاء الله وقدره وبتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٤٠ هـ، أُصيبت أختي دانة بنوبة قلبية أدت إلى وفاتها وانتقالها من دار الدنيا إلى جوار ربها”.

يأتي النعي الذي نشرته أخت دانا القحطاني بعد نشر والدهما لخبر وفاته أختها عبر صفحته الشخصية قال فيه:

“بعد قضاء الله وقدره وبتاريخ 8 /9 /1440 هـ أصيبت بنتي دانه بنوبة قلبية أدت إلى وفاتها وانتقالها من دار الدنيا إلى جوار ربها وإنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار”.

آخر فيديو لنجمة سناب شات الراحلة دانة القحطاني قبل وفاتها بساعة

هذا وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للطفلة الراحلة قبل وفاتها بساعة واحدة كانت قد نشرته عبر حسابها وهي تكلم والدها وهي غاضبة منه لأنه لم يصطحبها معه