دخول برنامج حساب المواطن .. خطوات وشروط التسجيل حاسبة البرنامج لمعرفة قيمة الاستحقاق

دخول برنامج حساب المواطن ويستمر برنامج حساب المواطن في تقديم خدماته لملايين المواطنين السعودين من خلال أشهر برامج الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي بالمملكة السعودية، فقد إيداع الدعم الخاص بالدفعة السابعة عشر والمخصصة لشهر أبريل الحالي، حيث تم الإيداع في الحسابات البنكية لمن تمكن من استكمال طالباته من برنامج حساب المواطن، وبذلك أصبح الدعم المقدم للمستفيدين بحساباتهم البنكية، وتجدر الإشارة إلى أنه مع إيداع دفعة الدعم الجديدة المقدمة من برنامج حساب المواطن تسقط معها المهلة لتسجيل دفعة المستفيدين من البرنامج لشهر مايو، ويمكم الاستفادة من دعم البرنامج لشهر يونيو لمن يتمكن من استكمال طلباته قبل صرف الدفعة القادمة.

ومن الجدير بالذكر أنه يتم الجدولة لمواعيد صرف الدعم النقدي المقدم من برنامج حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، كما تجدر الإشارة إلى أنه قد يتم تأخير إيداع الدفعة الجديدة لمدة يوم، وذلك في كان كان اليوم العاشر من الشهر الميلادي يصادف يوم سبت، حينها يتم الإيداع يوم الأحد في اليوم الحادي عشر من الشهر، أما في حال صادف اليوم العاشر من الشهر يوم جمعة، فيتم تقديم الإيداع يوماً واحداً، حيث يتم الإيداع يوم الخميس الذي يوافق اليوم التاسع من الشهر.

دخول برنامج حساب المواطن صرف الدفعة الجديدة

حاسبة المواطن ومعرفة قيمة دعم حساب المواطن

اختيار أيقونة الحاسبة التقديرية.

كتابة عدد أفراد الأسرة من عمر 18 سنة وما فوق.

كتابة عدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة.

إدخال إجمالي دخل الأسرة.

وسيظهر حينها مبلغ الاستحقاق التقديري.

هذا وقد صرح برنامج حساب المواطن السعودي أن الدعم النقدي المقدم من البرنامج يتم صرفه من خلال معايير الاستحقاق المُعلنة سابقاً، والتي تأخذ بعين الاعتبار عدد الأفراد ودخل الأسرة وأعمارهم.

شروط استحقاق الأهلية في حساب المواطن

ويشترط برنامج الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي “حساب المواطن” أن يكون الاستحقاق لدعم البرنامج يكون بع الاستيفاء الكامل لشروط الأهلية للتمتع بمميزات البرنامج وشروط الأهلية تتلخص في التالي:

أن يكون المسجل والمستحق للدعم سعودي الجنسية

يُستثنى من شرط الجنسية ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

يشترط إقامة المستفيد من دعم البرنامج أن يكون مقيم بالمملكة بشكل دائم، بشرط ألا يقيم خارج المملكة السعودية لأكثر من ثلاث شهور خلال العام المنصرم.

يشترط الاستحقاق لدعم برنامج حساب المواطن عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون

يشترط صحة البيانات ومطابقتها مع بيانات الجهات ذات العلاقة

يشترط للحصول على دعم برنامج حساب المواطن أن يتطابق دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة والتابعين وأعمار هؤلاء مع معايير الاستحقاق.

رقم تليفون حساب المواطن للشكاوى والاستعلام

هذا وقد تم إيداع مبلغ 2.5 مليار ريال في حسابات المستحقين لدعم البرنامج هذا الشهر، كما بلغت قيمة التعويضات المستحقة بأثر رجعي مبلغ وقدرة 10.6 مليون ريال سعودي، هذا وقد بلغت نسبة المستحقين لدعم البرنامج والذين استوفي جميع شروط الأهلية 84% لهذا الشهر، وبذلك تخطى عدد المستفيدين 12.5 مليون مواطن سعودي، وبهذه الدفعة الجديدة فقد بلغ جميع ما تم صرفة منذ بداية البرامج 50 مليار ريال سعودي،أما عن مجموع التعويضات التي صرفت بأثر رجعي فبلغت قيمتها 318 مليار سعودي منذ بداية انطلاق البرنامج.

هذا وقد صرح سلطان القحطاني المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن بأن نسبة 44% من المستفيدين من دعم حساب المواطن قد تم إيداع الاستحقاق الكامل بحسابتهم، وذلك بمتوسط دعم 1000 ريال سعودي للأسرة، أما عن عدد أرباب الأسر المستحقة لدعم حساب المواطن قد تجاوز عددهم 2.2 مليون مستحق للدع، أما عن التابعين فقد تعدوا حاجز 8.8 مليون مستحق لدعم البرنامج.

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