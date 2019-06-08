دخول حساب المواطن … والاستعلام برقم الهوية عن المبالغ المالية المستحقة لكافة المستفيدين

دخول حساب المواطن السعودي، واحد من انجح الخطط والبرامج السعودية ومنظومة كاملة من اجل حماية جميع المواطنين السعوديين من غلاء الأسعار وضريبة القيمة المضافة وذياده أسعار المحروقات وغيرها. قامت المملكة بتنظيم برنامج حساب المواطن وتم صرف ما يقارب 35 مليار ريال سعودي واكثر حتي وقتنا الحالي. الكثير من المواطنين السعوديين يرغبون في معرفة مواعيد صرف الدفعات المالية والمبالغ المستحقة. وفي هذا المقال سوف نقوم بشرح كيفية الدخول إلي البوابة الإلكترونية لحساب المواطن والاستعلام عن رصيد الدفعات المالية برقم الهوية.

دخول حساب المواطن البوابة الإلكترونية

جميع المواطنين الذين قدموا في برنامج حساب المواطن ومنظومة الضمان الاجتماعي يمكنهم الآن الدخول إلي حساب المواطن لمستفيدي الضمان والاستعلام عن حساباتهم البنكية من خلال صفحة الدفعات المالية الواردة. كما اكد المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أنة ما يقارب 44% من الأسر السعودية قد تم صرف الدفعات المالية المقدمة من برنامج حساب المواطن اليهم، بمعدل ألف ريال سعودي لكل فرد كمتوسط للدعم النقدي من خلال برنامج حساب المواطن، حيث شمل الدعم حوالي 82% من الأسر السعودية والأفراد، وأشار أيضا إلى ضرورة مراجعة بيانات المتقدمين وتعديل البيانات الخاصة بهم وتنشيط حسابتهم، والتأكد من صحته تلك البيانات الخاصة بهم. علي ان يكون يوم الاثنين القادم ميعاد صرف الدفعة التاسعة عشر يوم 10 يونيو 2019.

دخول حساب المواطن برقم الهوية