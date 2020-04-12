دخول رابط الحصول على تصريح التنقل tanaqul في السعودية بشكل رسمي

تتجه المملكة العربية لخطوات أكثر ديناميكية لتسهيل التنقل العام في كل مناطق المملكة. في ظل سريان الحظر المفعل من قبل الحكومة، إذ أتيح رابط tanaqul.ecloud.sa لإرسال طلب التنقل لأسباب ضرورية تأخذ بعين الإعتبار. من قبل المواطنين والوافدين الذين يرغبون في الخروج من منازلهم لظروف إستثنائية، مع مواصلة الأمن العام إتخاذ كل التدابير الذي تسهم في تعطيل إنتشار فايروس كورونا-كوفيد19 الذي فرض أمراً واقعاً جديداً يقضي ببقاء الناس في الحجر المنزلي.

تصريح التنقل

جائحة كورونا العالمية أدت لإتخاذ الحكومة السعودية إجراءات إحترازية مثل فرض حظر التنقل الإلزامي، ومنع السفر إلى البلدان المهددة بالفيروس المميت، لضمان عدم إنتقاله إلى أراضي المملكة العربية السعودية. وفي خطوات تهدف للنظر للحالات الإنسانية تم إطلاق رابط تصريح التنقل المباشر على الموقع الألكتروني التابع للأمن العام السعودي، حيث سيكون بإمكان أي مواطن تحديد الرغبة لخروجه اثناء أوقات حظر التنقل، ليتم إستقبال آلالاف طلبات التنقل من خلال فحص أحقيتها ثم الموافقة.

وفي ظل الوضع المستجد لكورونا، تعول الحكومة السعودية على مسوؤولية مواطنيها في الخروج الجاد والآمن.

عبر رابط تصريح التنقل في الأسفل، يمكنكم الوصول له بشكل فوري، وإكمال كافة الخطوات بكل سهولة عبر إضافة كامل البيانات بشكل صحيح، ليتم إستخراج التصريح بنجاح ثم التنقل بحرية في شوارع المملكة.

بالإنتقال إلى موقع https://tanaqul.ecloud.sa/login أتبع خطوات إصدار تصريح طلب التنقل بشكل رسمي من خلال إتباع النقاط التالية:

البيانات المطلوبة لطلب التنقل في Saudi Arabia اسم المستخدم- رقم الهوية- رقم الهاتف المحمول، وبيانات أخرى أساسية كتابة السبب الذي يدعوك للخروج من المنزل يتم فحص طلبك والنظر في صحته من قبل القوى العاملة في وزارة الداخلية

إرسال رسالة نصية تخبرك بنتيجة الطلب على نفس الرقم الذي قمت بتزويده في البيانات الشخصية المدخلة

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