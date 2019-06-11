درجات الحرارة تقترب من الـ50 .. حالة الطقس وتوقعات الأرصاد الجوية السعودية

تشهد المملكة العربية السعودية منذ عدة أيام موجه حارة على معظم الأنحاء تشتد كثيرا على المناطق الشرقية والوسطى، حالة الطقس لهذه الأيام في المملكة هي الطبيعية والمتوقعة لمثل هذا الوقت من العام، حيث بدأ بالفعل فصل الصيف بما يتبعه من ارتفاع كبير في درجات الحرارة بمعظم مناطق المملكة وكذلك ارتفاع نسبة الرطوبة خاصة على المدن الساحلية، ويقدم موقع كلمة دوت أورج لقراءه تقرير توقعات الأرصاد الجوية لطقس غدا الأربعاء الموافق 12 يونيو 2019، طبقا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية.

حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء 12 يونيو

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية لطقس غدا الأربعاء بمشيئة الله تعالى، نشاط للرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة والرمال، التي تؤثر بشكل كبير على مستوى الرؤية الأفقية على مناطق السواحل الغربية للبحر الأحمر، وكذلك على المناطق الشرقية، ومنطقة الرياض.

كما يمتد تأثير الرياح السطحية المثيرة للغبار على مناطق نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، والجنوبية الغربية.

وتشهد المملكة غدا الأربعاء طقسا حار إلى شديد الحرارة على مناطق وسط وشرق المملكة العربية السعودية، بينما تشهد منطقة مرتفعات جازان وعسير والباحة تكون سحب رعدية ممطرة يصاحبها رياح نشطه.

حالة البحر والملاحة البحرية

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غدا أن يتأثر البحر الأحمر برياح شمالية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 20 إلى 50 كم، وحالة الموج متوسط إلى مائج حيث يتراوح أرتفاع الموج بين متر إلى مترين ونصف.

أما الخليج العربي فيتأثر بالرياح الجنوبية الغربية إلى الشمالية الغربية وتتراوح سرعتها بين 15 إلى 35 كيلو متر /ساعة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 12 يونيو