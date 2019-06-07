درجة الحرارة تصل إلى 47 وفرص سقوط الأمطار الرعدية قائمة ..توقعات طقس السبت طبقا لهيئة الأرصاد الجوية السعودية

تشهد درجات الحرارة بالمنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية مع بداية اليوم الجمعة ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، الأمر الذي اعتبره بعض خبراء الأرصاد الجوية بداية فعلية لفصل الصيف، يأتي هذا الارتفاع في درجات الحرارة والذي أقترب كثيرا من الـ50 درجة ضمن الموجه الحارة التي تشهدها منطقة الخليج العربي التي تشمل العراق والكويت والمناطق الشرقية للمملكة العربية السعودية، والتي من المتوقع أن تستمر ليوم السبت الموافق 8 من يونيو 2019، وفيما يلي تفاصيل توقعات هيئة الأرصاد الجوية لطقس يوم السبت على كافة مناطق المملكة.

توقعات هيئة الأرصاد الجوية لطقس السبت 8 يونيو 2019

أشار تقرير توقعات حالة الطقس الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة السعودية إلى تكون السحب الرعدية الممطرة والتي يصاحبها الرياح النشطة على المناطق التالية:-

مرتفعات جازان وعسير والباحة.

منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، والأجزاء الشرقية منها.

مناطق حائل والجوف والحدود الشمالية.

كما توقع تقرير الأرصاد الجوية أن تشهد المناطق سالفة الذكر إلى جانب السحب الرعدية الممطرة، رياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة، والتي تؤثر سلبا على مستوى الرؤية الأفقية.

بينما تشهد المناطق الشرقية للمملكة العربية السعودية طقسا حارا إلى شديد الحرارة، استمرار للموجه الحارة التي بدأت اليوم الجمعة على منطقة الخليج العربي.

حالة البحر والملاحة البحرية المتوقعة ليوم السبت 8 يونيو

تشهد منطقة البحر الأحمر رياح شمالية غربية إلى غربية وتتراوح سرعتها بين 18 إلى 45 كم في الساعة، ويتراوح ارتفاع الموج بالبحر الأحمر من متر إلى مترين، ليكون البحر مائج إلى متوسط الموج.

بينما تؤثر الرياح الجنوبية الغربية على الخليج العربي والتي تتراوح سرعتها بين 10 إلى 32 كم في الساعة، ويتراوح الموج بالخليج العربي بين نصف متر إلى متر ونصف، ليكون حالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم السبت 8 يونيو