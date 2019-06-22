درجة الحرارة في جدة .. استمرار ارتفاع درجات الحرارة في السعودية اليوم السبت

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ في بيان رسمي، عن التوقعات الرسمية حول حالة الطقس في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، حيث أشارت الهيئة إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة في عدد من مناطق المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، وذلك في ظل الموجة الحرة التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية في الأيام الماضية.

كما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة؛ إلى استمرار تأثر منطقة مكة المكرمة والأجزاء الشرقية من محافظة جدة، والأجزاء ما بين مدينة ينبع والمدينة المنورة بارتفاع درجات الحرارة اليوم السبت، وسوف تتراوح درجات الحرارة العظمي ما بين 44 و47 درجة مئوية.

درجات الحرارة في السعودية اليوم السبت:

وتابعت هيئة الأرصاد أن درجات الحرارة في جدة اليوم السبت سوف تصل إلى 41 درجة، بينما سوف تسجل الصغرى 30 درجة مئوية، وتسجل درجة الحرارة في الرياض 40 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى 26 درجة مئوية.

لمدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة مكة 46 33 45 المدينة المنورة 44 30 35 الرياض 40 26 20 جدة 41 30 70 الدمام 40 28 45 أبها 32 20 75 تبوك 40 23 55 بريدة 41 25 25 حائل 39 23 25 الباحة 34 21 65 عرعر 40 23 25 سكاكا 40 23 35 جازان 39 32 80 نجران 36 26 30 وادي الدواسر 42 26 30

المدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة شرورة 40 28 30 طريف 35 18 65 الطائف 36 24 65 القنفذة 40 31 80 ينبع 45 29 75 العلا 43 26 40 الاحساء 42 29 30 بيشة 38 26 45 الوجه 36 26 85 رفحا 41 25 20 القريات 36 18 75

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة، كانت قد كشفت في تقريرها لحالة الطقس، عن وجود موجه حارة إلى شديدة الحرارة والتى سوف تكون مصحوبة برياحة نشطة على العديد من مناطق المملكة.