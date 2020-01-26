درجة حراراة الرياض طقس شديد البردوة في ساعات المساء

تمر دولة المملكة العربية السعودية والعاصمة الرياض على وجه الخصوص بموجة برد تضرب البلاد، وقد نوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في المملكة بتلك الموجة التي سوف تضرب المنطقة، وقد تفاعل العديد من المغردين على موقع التواصل الإجتماعي على وسم “برد الرياض ” وذلك بسبب درجة الحرارة المتدنية التي تعيش بها الرياض في الوقت الحالي، حيث تمر الرياض بمستويات بردوة عالية في هذا العام، وقد شهد الترند العديد من التفاعلات من قبل العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بسبب إنخفاض درجة الحرارة الكبير.

درجة حرارة الرياض

شهدت مدينة الرياض تدني كبير في درجات الحرارة ونشاط كبير للرياح السطحية، وقد نوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة في دولة المملكة العربية السعودية من خلال تقريرها السابق عن حالة الطقس لهذا اليوم، حيث سوف تمر المنطقة بموجة إنخفاض ملموسة في درجات الحرارة على الرياض والعديد من المناطق في المملكة.

هذا وقد ذكر خالد صالح الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك وتوقع أن يكون هذا الأسبوع هو الأبرد في السنة على الإطلاق، على أن يبدأ الشتاء الفعلي بالانكماش بعد أسبوعين بمشيئة الله، وقد نوه على أن درجة الحرارة تنقسم إلى قسمين درجة مقاسة بدرجة محسوسة والمقاسة هي التي تقيسها الأجهزة والمحسوسة هي التي تقيسها الأجساد، وقد نوه على أخذ التدابير اللازمة في ظل درجات الحرارة القاسية التي تضرب البلاد.