دعاء خسوف القمر وكيفية صلاة الخسوف ووقتها وأهم الادعية

شهدت المملكة العربية السعودية مساء أمس الثلاثاء ظاهرة “خسوف القمر” بشكل جزئي، وأستمرت نحو ثلاث ساعة حيث بدات من الساعة الحادية عشر مساءا وانتهت في تمام الساعة الثانية صباحا، أما الظاهرة الثانية فهي تعامد الشمس على “الكعبة المشرفة” في وقت أذان الظهر بمكة المكرمة، نحو إتجاه القبلة في جميع انحاء العالم، أما الظاهرة الثالثة فهي إقتران كوكب زحل مع القمر طوال الليل، وقد أقيمت أمس لصلاة الخسوف في المسجد الحرام، وكان إمام المصلين الشيخ علي الحذيفي أمس في تمام الساعة العاشرة مساءا .

خسوف القمر

هي إحدى الظواهر الكونية النادرة التي تحدث من وقت لاخر، وقد شهدت بعض المناطق فى العالم ومنطقة الخليج العربي، هذه الظاهرة مساء أمس ومن بينها المملكة العربية السعودية، وخسوف القمر هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وعند حدوث الكسوف يجب كثره الدعاء، كما ورد في حديث النبي صلي الله عليه وسلم :

”إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، وإنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى دعائه واستغفاره”.

صلاة الخسوف

صلاة الخسوف هى سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتتم الصلاة حيث ينادي المنادي الصلاة جامعة، ولا يؤذن لهذه الصلاة، لأن الأذان للصلوات المفروضة فقط، وتصلي في جماعة او فرادي ركعتين، وتتم في كل ركعة قراءتان وقيامان وركوعان وسجدتان، ويخطب الإمام بعد اتمام الصلاة، ويحث المصلين على الاستغفار وتذكر عظمة الله فى الكون، والتوبة والرجوع عن المعاصي .

دعاء كسوف القمر

لا يوجد دعاء محدد عند حدوث كسوف القمر ولكن يقال بعض الادعية عند حدوث الكسوف وهي :

“اللهم صلِّ على سيدنا مُحمد، النبي الأمي، الطاهر الذكي، الذي قال فيه العظيم: {وإنك لعلى خُلق عظيم}، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدارهِ العظيم”. “اللهم إنا نستغفرُكَ ونتوب إليك، توبة عبد ظالمٍ لنفسهِ لا يملك لنفسهِ ضرًّا ولا نفعًا، ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا”. “اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقِنا واصرف عنا شر ما قضيت، نستغفرُكَ ونتوب إليك، فلولا أنت ما تبنا إليك”. “اللهم صلِّ على سيدنا مُحمد، النبي الأمي، الطاهر الذكي، الذي قال فيه العظيم: {وإنك لعلى خُلق عظيم}، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدارهِ العظيم”. “اللهم إنا نستغفرُكَ ونتوب إليك، توبة عبد ظالمٍ لنفسهِ لا يملك لنفسهِ ضرًّا ولا نفعًا، ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا”. “اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقِنا واصرف عنا شر ما قضيت، نستغفرُكَ ونتوب إليك، فلولا أنت ما تبنا إليك”.

خسوف القمر